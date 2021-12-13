На шахте "Листвяжная" завершилась поисковая операция

Трагедия унесла жизни 46 шахтеров, а также спустившихся в забой после взрыва пяти сотрудников военизированной горноспасательной службы. В первые часы и даже дни после ЧП у близких теплилась надежда, что кто-то из оставшихся под землей, возможно, еще жив. Ведь вывела же из разрушенной шахты "свежая струя" спасателя Александра Заковряшина. Однако чуда больше не произошло.

Поиски жертв аварии несколько раз приостанавливали из-за ухудшения газовой обстановки. Но потом ситуацию удалось стабилизировать. По скважинам, пробуренным с поверхности, в шахту подавали азот, хладон и углекислый газ. Горноспасатели прочесывали каждый сантиметр шахты. Отправляясь туда раз за разом и шаг за шагом продвигаясь вперед. При разведке аварийного участка "Листвяжной" в общей сложности обследовали 41 километр горных выработок, возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановили шесть вентиляционных шлюзов, запустили вентилятор главного проветривания. А из мест, которые были подтоплены, откачали свыше двадцати тысяч кубометров воды. И сейчас, когда поиски уже завершились, работы под землей продолжаются. Как и мониторинг шахтовой атмосферы. Бойцы ВГСЧ вместе с горняками строят взрывоустойчивые перемычки, чтобы обеспечить доаварийный режим проветривания и усилить изоляцию выработанного пространства.

Погашены практически все банковские кредиты семей, им выделено более сорока квартир. Почти все денежные средства выплачен

Тем временем продолжается работа с семьями погибших и пострадавших. Власти индивидуально решают вопросы с жильем, образованием и трудоустройством родственников горняков и спасателей. Еще на прошлой неделе были погашены практически все банковские кредиты семей, им выделено более сорока квартир. И почти все обещанные денежные средства выплачены. Только из резервного фонда правительства РФ в бюджет Кузбасса поступило 76,8 миллиона рублей.

Прибыв в минувшую пятницу на "Листвяжную", зампредседателя российского правительства Александр Новак сообщил, что специальная комиссия обязательно учтет пожелания всех семей погибших, вырабатывая решения по безопасности работ в угольной отрасли. О безопасности вчера говорили и на межведомственном совещании с участием представителей федеральной и региональной власти, надзорных и контролирующих органов, предприятий и профсоюзов. Ведь комплексные проверки, организованные прокуратурой по следам трагедии, уже выявили на шахтах и разрезах Кузбасса более двух тысяч нарушений. По итогам этих проверок возбуждено 837 административных дел. И 346 из них связаны с неисполнением нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности. Выяснилось, что на горнодобывающих предприятиях не проводится спецоценка условий труда, не соблюдается режим труда и отдыха, к работе здесь допускают без средств индивидуальной защиты и оценки практических умений и навыков. В свою очередь, органы контроля не всегда реагируют вовремя, чтобы эти нарушения пресечь.