Самым юным обладателем “Золотого граммофона” стал певец из Красноярска

В Государственном Кремлевском дворце прошла XXVI церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". Одним из обладателей награды стал уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко, установивший своеобразный рекорд, как самый молодой победитель конкурса.

Награждение прошло 11 декабря. Статуэтку получили, кроме 16-летнего красноярца, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Николай Басков, Александр Панайотов, Ани Лорак, Дмитрий Маликов и несколько других музыкантов. Напомним, премия вручается исполнителям, чьи композиции продержались в хит-параде "Русского радио" не менее 20 недель.

Ваня Дмитриенко удостоился награды за песню "Венера-Юпитер", которая, кстати, закрепилась в топах популярных треков Яндекс.Музыки и русского Apple Music. Добавим, в 2021 году кавер Вани на песню группы ТАТУ вошел в ее официальный трибьют.

После церемонии вручения премии Дмитриенко написал в своем аккаунте Instagram: "Мы побили рекорд. Я стал самым молодым обладателем "Золотого граммофона". Это безумное достижение и мотивация для меня. Спасибо (...) всем, кто вокруг меня".

Справка "РГ"

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в столице Красноярского края, в 2018 переехал в Москву вместе с семьей. Иван не только поет - сам сочиняет песни и играет на гитаре.