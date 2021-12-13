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13.12.2021 05:04
Рубрика: Культура

Самым юным обладателем “Золотого граммофона” стал певец из Красноярска

Текст: Дмитрий Машуков

В Государственном Кремлевском дворце прошла XXVI церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". Одним из обладателей награды стал уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко, установивший своеобразный рекорд, как самый молодой победитель конкурса.

Фото: Николай Дмитриевич Кузнецов
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Награждение прошло 11 декабря. Статуэтку получили, кроме 16-летнего красноярца, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Николай Басков, Александр Панайотов, Ани Лорак, Дмитрий Маликов и несколько других музыкантов. Напомним, премия вручается исполнителям, чьи композиции продержались в хит-параде "Русского радио" не менее 20 недель.

Ваня Дмитриенко удостоился награды за песню "Венера-Юпитер", которая, кстати, закрепилась в топах популярных треков Яндекс.Музыки и русского Apple Music. Добавим, в 2021 году кавер Вани на песню группы ТАТУ вошел в ее официальный трибьют.

После церемонии вручения премии Дмитриенко написал в своем аккаунте Instagram: "Мы побили рекорд. Я стал самым молодым обладателем "Золотого граммофона". Это безумное достижение и мотивация для меня. Спасибо (...) всем, кто вокруг меня".

Справка "РГ"

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в столице Красноярского края, в 2018 переехал в Москву вместе с семьей. Иван не только поет - сам сочиняет песни и играет на гитаре.

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