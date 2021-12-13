Север Омской области переводят с газа на альтернативные источники тепла

Алгоритм оперативных действий по устранению вероятной аварийной ситуации стал предметом обсуждения на аппаратном совещании под руководством губернатора Александра Буркова.
Глава региона потребовал от минэнерго и минпрома региона в максимально сжатые сроки осуществить перевод абонентов на альтернативные источники отопления. А также обеспечить безопасное переподключение газа, необходимого для приготовления пищи.
Ограничения поставок природного газа с Тевризского газоконденсатного месторождения были введены еще в ноябре прошлого года. С тех пор вопросы безопасности в многоквартирных домах северян находятся в правительстве Омской области на особом контроле.
Накануне отопительного сезона проведена проверка формирования резервов материалов и оборудования - электроплит и конвекторов - для населения Знаменского, Тарского и Тевризского районов. Совместно с филиалом ПАО "Россети Сибирь - Омскэнерго" выполнена проверка подстанций и электрических сетей при максимальной нагрузке.
Нарушений пока не выявлено: установленное электрооборудование отвечает требованиям безопасности и может в дальнейшем эксплуатироваться и обеспечивать нужды жителей, считают эксперты.
Сегодня отключение от газового отопления, перевод на электротермию и другие альтернативные источники теплоснабжения началось в частном секторе и многоквартирных домах Знаменки. Речь в общей сложности идет о 778 абонентах.
Работу по переводу на электрическое отопление специалистам поручено провести как можно оперативнее. И немедленно обеспечить подачу газа для кухонных плит в каждую квартиру или дом. Накануне предприятию "Газстройэксплуатация" поставлена задача - выполнить работу до конца рабочего дня понедельника. Как и в прошлом году, для контроля состояния оборудования, температурного режима в квартирах северян, сформировано необходимое количество оперативных бригад.
Региональный министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак доложил губернатору, что проблема допуска специалистов в квартиры жителей Знаменки решена на муниципальном уровне.
Многоквартирного жилищного фонда в Таре отключения не коснутся, так как часть домов ранее полностью была переведена на электротермию, остальные - используют газ только на кухне. Компенсация увеличения расходов жильцам предусмотрена.
Губернатору также представили отчет о положении дел на месторождении. Согласно докладу, в газодобывающих скважинах ОАО "Тевризнефтегаз" ведутся ремонтные работы. На скважине №5 требуется бурение нового бокового ствола с горизонтальным окончанием. В скважине №6 из-за геологических осложнений производится наращивание цементного моста. Планируется продолжить бурение второго бокового ствола.
Ремонтные работы предполагается завершить к концу декабря.