Север Омской области переводят с газа на альтернативные источники тепла

С наступлением холодов в северных районах Омской области вновь становится актуальным вопрос подачи природного газа в дома местных жителей. Причина возможных сбоев - критически низкий уровень давления на Тевризском газоконденсатном месторождении.

Алгоритм оперативных действий по устранению вероятной аварийной ситуации стал предметом обсуждения на аппаратном совещании под руководством губернатора Александра Буркова.

Глава региона потребовал от минэнерго и минпрома региона в максимально сжатые сроки осуществить перевод абонентов на альтернативные источники отопления. А также обеспечить безопасное переподключение газа, необходимого для приготовления пищи.

Ограничения поставок природного газа с Тевризского газоконденсатного месторождения были введены еще в ноябре прошлого года. С тех пор вопросы безопасности в многоквартирных домах северян находятся в правительстве Омской области на особом контроле.

Накануне отопительного сезона проведена проверка формирования резервов материалов и оборудования - электроплит и конвекторов - для населения Знаменского, Тарского и Тевризского районов. Совместно с филиалом ПАО "Россети Сибирь - Омскэнерго" выполнена проверка подстанций и электрических сетей при максимальной нагрузке.

Нарушений пока не выявлено: установленное электрооборудование отвечает требованиям безопасности и может в дальнейшем эксплуатироваться и обеспечивать нужды жителей, считают эксперты.

Сегодня отключение от газового отопления, перевод на электротермию и другие альтернативные источники теплоснабжения началось в частном секторе и многоквартирных домах Знаменки. Речь в общей сложности идет о 778 абонентах.

Работу по переводу на электрическое отопление специалистам поручено провести как можно оперативнее. И немедленно обеспечить подачу газа для кухонных плит в каждую квартиру или дом. Накануне предприятию "Газстройэксплуатация" поставлена задача - выполнить работу до конца рабочего дня понедельника. Как и в прошлом году, для контроля состояния оборудования, температурного режима в квартирах северян, сформировано необходимое количество оперативных бригад.

Региональный министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак доложил губернатору, что проблема допуска специалистов в квартиры жителей Знаменки решена на муниципальном уровне.

Фото: Правительство Омской области

Многоквартирного жилищного фонда в Таре отключения не коснутся, так как часть домов ранее полностью была переведена на электротермию, остальные - используют газ только на кухне. Компенсация увеличения расходов жильцам предусмотрена.

Губернатору также представили отчет о положении дел на месторождении. Согласно докладу, в газодобывающих скважинах ОАО "Тевризнефтегаз" ведутся ремонтные работы. На скважине №5 требуется бурение нового бокового ствола с горизонтальным окончанием. В скважине №6 из-за геологических осложнений производится наращивание цементного моста. Планируется продолжить бурение второго бокового ствола.

Ремонтные работы предполагается завершить к концу декабря.