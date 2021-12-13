В Красноярске убийцу криминального авторитета приговорили к 10 годам

Суд Свердловского района Красноярска вынес приговор по уголовному делу о заказном убийстве, совершенном группой лиц. Оглашен вердикт киллеру, которому долго удавалось скрываться от правоохранителей, тогда как двое его напарников были задержаны еще в 2013 году. Об этом рассказали сегодня в прокуратуре Красноярского края.

Преступление было совершено в июле 1997-го. Установлено, что Вячеслав Исминдиров с двумя подельниками на одной из автостоянок в столице края несколько раз выстрелил из пистолета в 41-летнего криминального авторитета Анатолия Артюшкова. Позже он умер от ран.

Это убийство стало результатом передела криминальных сфер влияния, в котором участвовали Вилор Струганов (Паша Цветомузыка) и другие авторитеты, пишет РИА Новости.

Исминдиров скрылся от правосудия за пределами России, и был объявлен в международный розыск. Предполагаемого киллера задержали в Польше, а в 2020 году экстрадировали на территорию РФ.

Во время следствия фигурант не признал вину. Суд принял решение на основании собранных следователями доказательств, уточнили в региональном главке СК РФ. Киллеру назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.