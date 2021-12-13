В Кузбассе суд оставил под арестом руководство шахты "Листвяжная"

Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда об аресте директора и начальника участка шахты "Листвяжная", на которой при взрыве погиб 51 человек.

Директор "Листвяжной" Сергей Махраков и начальник участка Сергей Герасименок подали апелляционные жалобы на постановление суда о заключению их под стражу на два месяца.

- В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановлений в части избрания меры пресечения в отношении обвиняемых, - сообщает пресс-служба ведомства.

В результате вышестоящая инстанция оставила постановления Центрального районного суда без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых без удовлетворения.

Махраков и Герасименок будут находится под арестом до 25 января 2022 года.