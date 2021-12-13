В Новосибирской области введут QR-коды для посещения парикмахерских

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поддержал предложение территориального управления Роспотребнадзора об усилении ограничительных мер для профилактики коронавируса. В частности, как передает ТАСС, речь идет о введении обязательного наличия QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов и СПА-центров.

- Предложения, насколько я знаю, уже обсуждались на оперативном штабе, они поддержаны, - отметил глава региона. - Что касается новых ограничений - мы считаем это необходимо сделать, единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня с вступлением в силу новых ограничений с 20 декабря. То есть неделя на подготовку.

Планируется, что вход по QR-кодам или справкам о перенесенном в последние полгода заболевании в заведения этих категорий будет действовать в ближайшие шесть месяцев. Помимо этого, в регионе на время зимних каникул приостановят работу детских развлекательных центров. Это делается для того, чтобы не допустить большой скученности детей в тесных помещениях. Вместе с тем Андрей Травников поручил разработать дополнительные меры поддержки для организаций, которые прекратят свою работу. Наравне с этим губернатор предложил снять ряд ограничений с кафе и ресторанов.

- У нас сфера общепита уже месяц работает в режиме контроля доступа с QR-кодами. Несмотря на все опасения, страхи, которые вначале были, отрасль нормально освоила этот инструмент, - подчеркнул Андрей Травников. - И с учетом того, что наши рестораны и кафе стали фактически COVID-free, я предлагаю одновременно снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе в расстановке столов и посадочных мест.

Между тем глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов доложил, что сложная ситуация с распространением COVID-19 в регионе сохраняется. За прошедшую неделю количество заразившихся снизилось лишь на 1 процент.