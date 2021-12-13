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13.12.2021 19:29
Рубрика: Общество

Фото: В Чечне выбрали самого стильного кота

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

В столице Чеченской Республики прошел третий региональный фестиваль "Coffee Feast - 2021". Как сообщили в минкультуры Чечни, праздник был посвящен кофейным напиткам и кондитерским изделиям, но больше всего внимания привлек конкурс на самого стильного кота.

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В состязании участвовали коты и кошки, а главным критерием для победы стали экстравагантные наряды, которые хозяева создали своим питомцам. Всего на конкурсе представили 27 котов в самых разнообразных нарядах. Усатые примерили шляпы, рубашки, галстуки-бабочки, а самым популярным аксессуаром стали темные очки - им воспользовались около половины котов-участников.

В итоге самым стильным признали кота по кличке Риччи. Пушистый получил в подарок уютный лежак, а его хозяйка - путевку в глэмпинг-лагерь, который буквально месяц назад открылся в Веденском районе Чечни.

- Одна из целей конкурса - показать, что в Чечне к животным относятся абсолютно нормально их любят и ценят, многие жители республики готовы уделять питомцам свое время. К сожалению, иногда в интернете распространяют слухи, что здесь к животным относятся плохо, чтобы развеять этот миф, и нужны, прежде всего, такие конкурсы, - отметил министр культуры республики Муслим Байтазиев.

Сам же фестиваль кофейных напитков прошел на бульваре Эсамбаева. Для гостей организовали выставочную зону, мастер-классы известных бариста, конкурсы и викторины. В рамках фестиваля устроили чемпионат "Народный бариста" - 20 лучших кофеделов Чечни демонстрировали свои навыки в приготовлении бодрящего напитка. За их действиями следили профи всероссийского уровня и выставляли оценки.

В итоге в номинации "Классика" победил Саид Донбаев, а с "Альтернативой" лучше справился Абдул-Азим Амалиев. Оба получили звания "народный бариста" и путевки на отдых в Турцию.

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