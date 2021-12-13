В Дагестане аграрии собрали рекордный урожай риса

В Дагестане осталось убрать около 150 гектаров рисовых чеков, что составляет меньше половины процента от общей площади под этой культурой в республике.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Минсельхозпрода республики, побит прошлогодний рекорд, когда аграрии собрали 111 тысяч тонн риса-сырца. Лидером по урожаю стал Кизлярский район, где собрано порядка 70 тысяч тонн.

Ранее собранный рис-сырец отправлялся на переработку в другие регионы страны. Теперь эта проблема решена. В республике запустили три рисоперерабатывающих предприятия, что позволило значительно увеличить поступления в бюджет.

Четвертый завод готовится к пуску в Кизлярском районе. Его мощность составляет пять тонн рисовой крупы в час, или 40 тонн в смену. В настоящее время специалистами из Турции и Китая ведутся пусконаладочные работы заключительной стадии.

По словам руководителя хозяйства Амира Омарова, завод построен в течение года, применены технологии известных мировых компаний в сфере рисопереработки. Уже получены первые пробные партии рисовой крупы.

"Минсельхозпрод РД наряду с вниманием к развитию сырьевого направления, предпринимает меры и по стимулированию строительства перерабатывающих производств. Еще несколько лет назад весь произведенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сегодня положение оптимистичное, мощности четырех крупных заводов позволяют перерабатывать на территории самой республики значительный объем выращиваемого в Дагестане риса. А это дополнительные рабочие места, налооблагаемая база и добавленная стоимость. Только работая в таком формате можно рассчитывать на эффективную деятельность отрасли", - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.