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13.12.2021 15:17

В Дагестане аграрии собрали рекордный урожай риса

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
В Дагестане осталось убрать около 150 гектаров рисовых чеков, что составляет меньше половины процента от общей площади под этой культурой в республике.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Минсельхозпрода республики, побит прошлогодний рекорд, когда аграрии собрали 111 тысяч тонн риса-сырца. Лидером по урожаю стал Кизлярский район, где собрано порядка 70 тысяч тонн.

Фото: Нурмагомед Астарханов
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Ранее собранный рис-сырец отправлялся на переработку в другие регионы страны. Теперь эта проблема решена. В республике запустили три рисоперерабатывающих предприятия, что позволило значительно увеличить поступления в бюджет.

Четвертый завод готовится к пуску в Кизлярском районе. Его мощность составляет пять тонн рисовой крупы в час, или 40 тонн в смену. В настоящее время специалистами из Турции и Китая ведутся пусконаладочные работы заключительной стадии.

По словам руководителя хозяйства Амира Омарова, завод построен в течение года, применены технологии известных мировых компаний в сфере рисопереработки. Уже получены первые пробные партии рисовой крупы.

"Минсельхозпрод РД наряду с вниманием к развитию сырьевого направления, предпринимает меры и по стимулированию строительства перерабатывающих производств. Еще несколько лет назад весь произведенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сегодня положение оптимистичное, мощности четырех крупных заводов позволяют перерабатывать на территории самой республики значительный объем выращиваемого в Дагестане риса. А это дополнительные рабочие места, налооблагаемая база и добавленная стоимость. Только работая в таком формате можно рассчитывать на эффективную деятельность отрасли", - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

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