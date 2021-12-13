В Дагестане ужесточили проверку QR-кодов в торговых центрах

В Дагестане началась проверка режима работы в торговых центрах пропускных пунктов для контроля QR-кодов. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят строгие меры.

В минувшие выходные специальная выездная группа, в которую вошли: врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев, представители Минпромторга республики, Агентства по предпринимательству и инвестициям, МВД, МЧС и Роспотребнадзора посетила ряд крупных торговых центров Махачкалы. Предыдущие проверки показали, что около 80 процентов объектов предпринимательства не соблюдают в полной мере установленные требования.

"В ходе рейдов в некоторых из них выявлены нарушения. По отношению к владельцам торговых объектов будут применены соответствующие меры. Несмотря на то, что мы неоднократно проводили разъяснительную беседу с бизнес-сообществом, предупреждали о предстоящих рейдах, и на протяжении недели цифровые волонтеры помогали с проведением проверок QR-кодов о вакцинации от коронавируса в торговых центрах, некоторые из них даже не потрудились организовать полноценные пункты проверок", - рассказал по итогам рейда Эмеев.

По его словам, проверки будут проводиться до полного устранения всех нарушений.

Ранее на заседании Оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что мероприятия по проверке QR-кодов вызывают дискуссии в СМИ и социальных сетях, но залогом мер по борьбе с пандемией является сознательность граждан, в том числе предпринимательского сообщества.

"Во всех странах мира применение QR-кодов - это уже норма жизни, это мера, призванная защитить людей из группы риска", - сказал Меликов.