В Дагестане ужесточили проверку QR-кодов в торговых центрах

Новости

"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске 15:14
В Москве пациент напал на врача в стоматологии 15:07
ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте 14:57
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью 14:56
В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией 14:56
Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным 14:48
Путин отметил усиленную роль Конституционного суда 14:44
Дело о гибели в бассейне Софьи Конкиной рассмотрит Пресненский суд 14:36
Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу 14:35
В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2" 14:32
Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча 14:27
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Сокуровым 14:22
Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам 14:18
Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях 14:15
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета 14:09
ЦИК: На президентских выборах в Приднестровье победу одержал Вадим Красносельский 14:05
Лукашенко: Союз Беларуси и России станет более мощным, чем ЕС 14:00
Путин встретится с Лукашенко до Нового года 13:59
Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 13:54
Рубрика: Власть

В Дагестане ужесточили проверку QR-кодов в торговых центрах

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
В Дагестане началась проверка режима работы в торговых центрах пропускных пунктов для контроля QR-кодов. Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозят строгие меры.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Пресс-служба главы РД
Глава Дагестана поручил активизировать тестирование на короновирусную инфекцию

В минувшие выходные специальная выездная группа, в которую вошли: врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев, представители Минпромторга республики, Агентства по предпринимательству и инвестициям, МВД, МЧС и Роспотребнадзора посетила ряд крупных торговых центров Махачкалы. Предыдущие проверки показали, что около 80 процентов объектов предпринимательства не соблюдают в полной мере установленные требования.

"В ходе рейдов в некоторых из них выявлены нарушения. По отношению к владельцам торговых объектов будут применены соответствующие меры. Несмотря на то, что мы неоднократно проводили разъяснительную беседу с бизнес-сообществом, предупреждали о предстоящих рейдах, и на протяжении недели цифровые волонтеры помогали с проведением проверок QR-кодов о вакцинации от коронавируса в торговых центрах, некоторые из них даже не потрудились организовать полноценные пункты проверок", - рассказал по итогам рейда Эмеев.

По его словам, проверки будут проводиться до полного устранения всех нарушений.

Ранее на заседании Оперативного штаба глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что мероприятия по проверке QR-кодов вызывают дискуссии в СМИ и социальных сетях, но залогом мер по борьбе с пандемией является сознательность граждан, в том числе предпринимательского сообщества.

"Во всех странах мира применение QR-кодов - это уже норма жизни, это мера, призванная защитить людей из группы риска", - сказал Меликов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

Главное сегодня

Песков объяснил новые решения о ковид-сертификатах
Путин встретится с Лукашенко до Нового года
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России