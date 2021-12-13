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13.12.2021 16:18
Рубрика: Культура

В Петербурге открылся фестиваль, посвященный классику русской драматургии

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
В Петербурге открылся всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!". Впервые. В преддверии 200-летнего юбилея драматурга, которое будет праздноваться через два года. Накануне открытия "РГ" о фестивале рассказал директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.
Фото: baltic-house.ru Фото: baltic-house.ru
Фото: baltic-house.ru

Почему "Вперед к Островскому!"?

Сергей Шуб: Название идет от знаменитого лозунга "Назад к Островскому!", который родился в 1923 году. Тогда нарком просвещения Луначарский призвал не забывать о традиции русского реалистического, социально-психологического театра. Наше "Вперед к Островскому!" - призыв сберечь и сохранить для будущего классический психологический театр… Мы хотим представить в Петербурге не только столичные театры. Некоторое время я жил в Архангельске, знаю по тамошнему драмтеатру - вдалеке от столиц зачастую не менее яркая жизнь, до которой не всегда доходят лучи "Золотой маски". Зритель открыт традиционному русскому театру. Его называют и психологическим, и душевным, в нем есть и смех, и слезы - это театр, в основе которого известная реплика Станиславского: "Верю!"

Кроме того, напомню: 2023 год уже объявлен годом Островского. Минувшим летом в Щелыково Костромской области, на родине Александра Николаевича, стартовал юбилейный марафон. Там же и родилась идея проводить в течение трех лет театральный фестиваль, посвященный драматургу.

Все три года фестиваль будет идти в Петербурге?

Сергей Шуб: Конечно, мы хотели бы. Но есть еще много городов, связанных с именем писателя. Скажем, Ярославль или Кострома. В Ивановской области есть город Кинешма, где когда-то при участии членов семьи драматурга был создан театр имени Островского - он носит это имя с первого дня своего существования. Так что наша фестивальная команда готова к работе в любом городе России. Кроме того, "Балтийский дом" давно проводит свой фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии - "Встречи в России". В рамках этого фестиваля в 2023 году мы планируем собрать не только российские, но и зарубежные театры, в репертуарах которых есть пьесы Островского.

Чем порадует "Вперед, к Островскому" в этом году?

Сергей Шуб: Программа получилась интересная. Здесь и постановки известных режиссеров - Михаила Бычкова, Дмитрия Астрахана, главного режиссера русского драмтеатра в Казани Александра Славутского. Приедет Театр имени Вахтангова из Владикавказа. А открылся наш театральный марафон спектаклем московского Малого театра, который по праву называют Домом Островского. Зрители увидели "На всякого мудреца довольно простоты" в постановке Владимира Бейлиса. На сцену вышли блистательная народная артистка Ирина Муравьева в роли Клеопатры Львовны Мамаевой, народные артисты Александр Клюквин и Валерий Афанасьев...

Фото: kino-teatr.ru
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А что покажет сам "Балтийский дом"?

Сергей Шуб: Мы представим два спектакля. На Большой сцене - "Волки и овцы", нескучная и остромодная постановка Анджея Бубеня, в которой играет лауреат "Золотого Софита" Наталья Парашкина. На Малой сцене - "Женитьба Белугина". В Артистическом фойе Александринского театра проведем круглый стол, посвященный вечно злободневному Островскому. Все его герои и сегодня - вокруг нас. И бесприданницы, и карьеристы, и дельцы, и та же Кабаниха из "Грозы" - ее обычно осуждают, а у нее трагедия: как сохранить семью, сын пьет, невестка смотрит на соседа…

Не смущают постановки, в которых, скажем, героиня Островского живет в панельной "хрущевке" и слушает Земфиру…

Сергей Шуб: Дело не в том, в каком костюме герой. Он может слушать Земфиру, Лещенко, "Пинк Флойд" или каких-нибудь рэперов. Вопрос в другом: насколько режиссеру удается донести мысль автора. Насколько он волнует сердце и душу зрителя. В России больше шестисот театров, все они разные. Наш фестиваль - поклон в сторону русского театра с его душевными традициями. И поиск новых форм и режиссерских решений не отменяет того, что психологический театр, между прочим, признан достоянием ЮНЕСКО.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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