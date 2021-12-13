В Петербурге семью заподозрили в ухудшении условий жизни из-за второго сына

В Петербурге городская прокуратура, а также аппарат уполномоченного по правам человека вступились за семью, которую чиновники районной администрации заподозрили в намеренном ухудшении жилищных условий. Оно выразилось, по мнению чиновников...в рождении второго ребенка в семье.

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, семья из четырех человек проживает в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров.

Некоторое время назад эта семья пыталась встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. По действующему законодательству на это имеют право семьи, если площадь на одного человека не превышает девяти квадратных метров. У этой семьи - 7,5.

Но при попытке встать на очередь семья получила отказ с такой формулировкой, что люди сами ухудшили себе жилищные условия. Конкретного объяснения, что это такое, родители не получили, единственное объяснение - прописали в квартире младшего сына.

Изучив все обстоятельства этой истории, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка обратились в прокуратуру, а надзорное ведомство подало в суд в интересах этой семьи.