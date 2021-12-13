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13.12.2021 15:57
Рубрика: Общество

В Петербурге школьникам разрешили уйти на каникулы с 25 декабря

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

С 25 декабря школы Петербурга переходят на свободное расписание, то есть, они могут с этого времени отправить учеников на зимние каникулы, сообщает пресс-служба Смольного.

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Система следующая. Официально каникулы в Петербурге, как и по всей стране, начинаются с 29 декабря. Но как работать два последних дня в четверти - 27 и 28 декабря - школы решают самостоятельно.

Все оценки ученикам выставят к 25 декабря. К этому же времени в школах уже пройдут все классные и внеклассные мероприятия, включая елки. В принципе, все это позволяет официально объявить старт каникул 25 декабря. Но здесь у всех своя ситуация. Часть родителей будут только рады такому раскладу, они смогут, например, раньше выехать с детьми на дачу. А в других семьях мамы и папы будут плотно работать и в последнюю неделю года, и если каникулы объявят раньше, то в случае с младшеклассниками встанет вопрос, а с кем в эти дни будет находиться ребенок.

Поэтому решение о том, как провести последние дни года, в школах будет приниматься индивидуально.

Вопрос о досрочных каникулах - это не новогодний подарок детям, а реакция системы образования на непростую эпидемиологическую обстановку в городе. Сейчас из-за коронавируса на дистанционку переведено более 500 классов в школах по всему городу.

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