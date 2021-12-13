Мурат Кумпилов ознакомился с ходом дорожного строительства в Майкопе

Участие в инспекционной поездке также приняли министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, и. о. главы администрации города Майкопа Юрий Томчак, первый заместитель министра строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Рамазан Ляфишев, руководитель подрядной организации ООО "Дортранссервис" Аскер Хабаху.

На улицах Железнодорожной и Курганной идет замена гравийного покрытия на асфальтобетон. В общей сложности протяженность обоих участков составит свыше 930 метров. Здесь также будет установлено освещение, дорожные знаки, нанесена разметка, проложены тротуары, оборудована система водоотведения. Возле СОШ № 15 пешеходные переходы оснастят мигающими светофорами. В общей сложности на эти цели направлено более 48 миллионов рублей из Дорожного фонда республики.

Глава Адыгеи оценил ход строительства, дал ряд поручений по благоустройству и озеленению придорожных участков, а также по изменению маршрутов общественного транспорта для обеспечения доступности социально значимых объектов на данной территории.

"Нужно комплексно подходить к такой работе, чтобы одновременно с реконструкцией дороги решать другие актуальные вопросы, которые беспокоят жителей", - прокомментировал Мурат Кумпилов.

Затем руководитель региона побывал в строящемся микрорайоне, возле инфекционной больницы, где ранее выдавались участки многодетным семьям. Здесь идет работа по прокладке гравийных дорог. В текущем году строители уложат более 1,3 километра. гравийно-щебеночного покрытия. На эти цели из казны региона выделено около 20 миллионов рублей.

По итогам инспекции глава РА поручил предусмотреть дополнительные въезды на территорию нового микрорайона и продолжить развитие его дорожной сети в следующем году.