"Роза Хутор" и Международный аэропорт Сочи организуют вертолетный трансфер

С 25 декабря Вертолетный центр "Роза Хутор" и Международный аэропорт Сочи (управляющая компания "Аэродинамика") предложат гостям курорта новую уникальную услугу - трансфер по маршруту Международный аэропорт Сочи - курорт Роза Хутор - Международный аэропорт Сочи.

Пассажиры, гости курорта "Роза Хутор", прибыв регулярным рейсом в аэропорт города Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию Fast Track, доставляются к вертолету. Время в полете до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытии на курорт, от вертолетной площадки "Розы Хутор" в Горной Олимпийской деревне, гостям предоставляется трансфер до гостиницы автомобилем бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолетному трансферу из "Розы Хутор" до Международного аэропорта Сочи.

Курорт также предлагает своим гостям специальную услугу "VIP-гость Роза Хутор", согласно которому прилет/встреча пассажира у самолета с последующим вылетом на вертолете или в обратном направлении будет осуществляться через VIP-терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых VIP-шаттла марки "Мерседес". VIP-шаттл - это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолета, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.

При выборе любого из предложенных вариантов вертолетного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции - подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой "Розы Хутор" с высоты птичьего полета. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании "Аэродинамика" за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована".

Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня Вертолетный центр предлагает еще два полета. Первый - "Панорамный", который предполагает 20-минутный пролет над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы. Второй - "Обзорный", включает в себя не только все эти горные и олимпийские пейзажи, но и пролет до Чёрного моря через старую краснополянскую дорогу (по пути получится увидеть Skypark AJ Hacket Sochi и территорию форелевого хозяйства). Продолжительность этого полета составляет уже 40 минут.

Кроме того, Вертолетный центр "Розы Хутор" может предложить гостям перелеты между курортом и пунктами Краснодарского края, республиками Адыгея и Кабардино-Балкария. Гостям предоставляется возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.

Для воздушных путешествий на "Розе Хутор" используется новый вертолет AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает до пяти пассажиров и давно себя зарекомендовал в качестве идеальной модели для пилотирования в горах. Индустриальный партнер курорта имеет свидетельство эксплуатанта, позволяющее выполнять коммерческие пассажирские перевозки, что отвечает стратегическому приоритету "Розы Хутор" - обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей.

"Вертолетный трансфер - это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта. С учетом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Черного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолетными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее", - подчеркнул важность новой услуги директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.