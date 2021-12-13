В Анапе на побережье зафиксировано редчайшее нашествие медуз

Новости

Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 19:34
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 19:29
В Москву идет мощный снегопад 18:42
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 18:28
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 18:22
Рубрика: Общество

В Анапе на побережье зафиксировано редчайшее нашествие медуз

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В окрестностях Анапы жители стали свидетелями необычного зимнего явления на море: вода у берегов прямо-таки побелела от большого скопления медуз - аурелий. Видео очевидцы выложили в соцсети, рассказав, что "морское желе" образовалось в районе заповедного Утриша.

Фото: iStock
Видео: В Сочи в сети рыбака попала акула

- Все медузы Черного моря последовали призыву "Зимуй в Анапе!". Сейчас их стаи уже заполнили побережье Утриша. Сегодня здесь просто медузный кисель, - комментируют ролик пользователи.

Ушастая аурелия, в отличие от крупной медузы-корнерота, не доставляет человеку особых хлопот, хотя редкие случаи ожогов все же случались. Ее полупрозрачный купол представляет собой форму зонтика, по краю которого расположены многочисленные тонкие щупальца, свисающие вниз.

Благодаря своей способности выдерживать значительные колебания температур и солености воды, аурелия широко распространилась в Черном и Азовском морях. По мнению специалистов, ее устойчивость к холодам и стала причиной столь нетипичного скопления медуз в декабре. Возможно, колонии дрейфующих медуз принесло течением к берегам Анапы из более теплых районов - со стороны Грузии, Абхазии и Турции.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко официально возглавил VK
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии