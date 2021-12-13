В Анапе на побережье зафиксировано редчайшее нашествие медуз

В окрестностях Анапы жители стали свидетелями необычного зимнего явления на море: вода у берегов прямо-таки побелела от большого скопления медуз - аурелий. Видео очевидцы выложили в соцсети, рассказав, что "морское желе" образовалось в районе заповедного Утриша.

- Все медузы Черного моря последовали призыву "Зимуй в Анапе!". Сейчас их стаи уже заполнили побережье Утриша. Сегодня здесь просто медузный кисель, - комментируют ролик пользователи.

Ушастая аурелия, в отличие от крупной медузы-корнерота, не доставляет человеку особых хлопот, хотя редкие случаи ожогов все же случались. Ее полупрозрачный купол представляет собой форму зонтика, по краю которого расположены многочисленные тонкие щупальца, свисающие вниз.

Благодаря своей способности выдерживать значительные колебания температур и солености воды, аурелия широко распространилась в Черном и Азовском морях. По мнению специалистов, ее устойчивость к холодам и стала причиной столь нетипичного скопления медуз в декабре. Возможно, колонии дрейфующих медуз принесло течением к берегам Анапы из более теплых районов - со стороны Грузии, Абхазии и Турции.