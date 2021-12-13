В Астраханской области экс-главу района обвинили в мошенничестве

В Астраханской области бывший глава Приволжского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном предпринимательстве и мошенничестве при строительстве детского сада. В результате махинаций подконтрольная чиновнику фирма незаконно получила 40 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, строительной фирмой, фактическим руководителем которой являлся бывший чиновник, в Яксатовском сельсовете был построен детский сад на 60 мест. Однако строение не было обеспечено горячей водой и отоплением.

Обвиняемый, используя служебное положение, добился разрешения на ввод недостроенного объекта в эксплуатацию и его продажу за 40 миллионов рублей управлению образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района.

"Незаконные действия чиновника привели к невозможности использования вышеуказанного объекта по целевому назначению", - говорится в сообщении ведомства.