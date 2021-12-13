В городе Нариманов под Астраханью строят новые соцобъекты по нацпроекту

Новый парк и строящийся корпус психоневрологического диспансера осмотрел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время рабочей поездки в город Нариманов. Работы по развитию социальной инфраструктуры муниципалитета ведутся в рамках национальных проектов.

Парк отдыха "Сказка" сдали в конце октября, его построили по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды", 96% средств выделено из федерального бюджета. Губернатор Игорь Бабушкин выразил уверенность, что этот парк станет одним из любимых мест отдыха наримановцев.

Здание Наримановского психоневрологического диспансера, который рассчитан на 200 человек, строят в рамках нацпроекта Демография" и региональной программы "Старшее поколение".

- Работы идут полным ходом, подрядчик должен завершить строительство до конца года. Сейчас в здании занимаются внутренней отделкой, в пищеблок уже завезли оборудование, - сообщил Игорь Бабушкин.

По информации пресс-службы главы региона, помещение соответствует современным санитарным требованиям и позволит обеспечить комфортные условия проживания для пожилых людей.

Во время поездки в Нариманов астраханский губернатор также посетил ковидный госпиталь на 150 мест, возведенный силами минобороны РФ в прошлом году.

- Для нас это была очень своевременная помощь в тяжелейший период, - подчеркнул Игорь Бабушкин.

В госпитале работают 63 врача и более 150 человек среднего и младшего медицинского персонала, здесь проходят лечение 128 пациентов, в том числе 12 из них - в реанимации.

Губернатор отметил, что госпиталь оборудован современным оборудованием, в медучреждении есть весь необходимый запас медикаментов, бесперебойно осуществляется подача кислорода. Кроме того, в декабре будет смонтирован новый концентратор кислорода на 880 литров в минуту, стоимостью 17,2 млн. рублей.

В госпитале есть возможность для организации телемедицины, медики регулярно проводят консультации с Александро-Мариинской больницей, московским университетом им. И.М. Сеченова и научным институтом пульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.