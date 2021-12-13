В Крыму скончалась сбитая пьяным водителем девочка

В селе Краснолесье Симферопольского района водитель автомобиля Acura MDX 2021 сбил на обочине 14-летних юношу и девушку. Позже несовершеннолетняя скончалась в больнице, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

- Мальчика и девочка 2008 года рождения шли по обочине справа, по ходу движения автомобиля, - рассказали подробности в ГИБДД. - Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медучреждение, где впоследствии девочка от полученных травм скончалась.

Прибывшим на место ДТП сотрудникам полиции водитель заявил, что перед ним резко остановилась синяя "Нива" и ее пришлось объезжать, чтоб избежать столкновения. Сбив детей, водитель протаранил еще и стоявший Ford Transit.

Инспекторы обратили внимание, что от водителя исходит запах алкоголя, а его речь сбивчивая. Виновник аварии признался, что за три часа до происшествия выпил 50 граммов водки, но к моменту наезда якобы уже успел протрезветь. Так или иначе, ему грозит уголовная ответственность за пьяное ДТП с наездом на пешехода, повлекшим смерть человека - часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Следственный отдел ОМВД по Симферопольскому району уже возбудил уголовное дело в отношении водителя.