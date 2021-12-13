В Ростове помогают детям с нарушениями слуха, "упущенным" в раннем возрасте

Маленький Игнат совершенно преобразился за эти дни. Жизнерадостный, розовощекий и крепкий мальчуган полностью открыт для общения и с радостным ожиданием смотрит на окружающих его взрослых. Сейчас Игнатом заняты сразу три специалиста: врач-сурдолог, сурдопедагог и логопед. Мальчик быстро адаптировался к новым слуховым аппаратам (малозаметная изящная петелька вокруг ушка). Он чувствует, что все внимание - его, ему рады. И с удовольствием отвечает взаимностью: выполняет задания, похожие на игру. Расставить карточки на картинках, хлопнуть в ладоши, да погромче. На самом деле в форме игры идет тончайший процесс: ребенка учат определенным образом реагировать на звуки. Из кабинета - тут, кстати, во всех кабинетах стеклянные двери, через которые легко можно наблюдать за манипуляциями специалистов - доносится счастливый смех Игната.

Мы находимся в ростовском медицинском центре "МастерСлух", где Игнату и сотням других детей помогают обрести радость познавания мира.

Еще предстоит долгая, кропотливая работа по социализации маленького Игната. Ведь сейчас, по словам сурдопедагога Ирины Александровны Васильевой, малыш словно иностранец: слова слышит, но значения их еще не знает. Все потому, что первые пять лет жизни он провел в вакууме тишины.

…И - тишина

Родился мальчик в далеком от Ростова-на-Дону городе Улан-Удэ. Можно себе представить тревогу матери, которая впервые обнаружила, что ребенок ее не слышит. Не обернулся на звук открываемой двери, не поднял глаза, когда позвала по имени. Никак не начинает говорить и лишь внимательно смотрит за движениями губ.

Наталья Баева, 35-летняя мама двоих детей из Улан-Удэ, узнала о проблеме со слухом у своего младшего сына Игната, когда ему было восемь месяцев. Несмотря на обязательный в России с 2008 года аудиологический скрининг новорожденных, который проводится еще в роддоме, специалисты не смогли определить нарушения в первые дни жизни. А то, что происходило с Игнатом и его родными потом, очень характерно для отечественной провинции, далекой от столичных клиник с высококлассными специалистами и современным оборудованием. Говоря другими словами, с семьей не происходило ничего…

Обычные, маятные походы по поликлиникам, очереди к единственному лору, неврологу, поиски сурдолога. О существовании врача, который занимается проблемами слуха, многие матери в городках за пределами Московской кольцевой даже не знают. Экспертные медицинские комиссии вынесли вердикт о присвоении инвалидности по слуху. Это "звание" предполагает обеспечение средствами реабилитации, которые выдаются бесплатно.

И вот льготный слуховой аппарат получает годовалый Игнат. Республика, где он живет, закупает средства для инвалидов, как положено, по конкурсу, в котором выигрывает поставщик с самыми низкими ценами. Аппарат средненький, качество и мощность его соответствуют цене, и без всяких "наворотов" в виде точных настроек. Однако считается, что с того момента, как государство исполнило свой долг, реабилитация слуха уже началась. А как на самом деле?

Мать с малышом в течение двух лет посещает городской сурдологический центр, но безрезультатно. А вскоре его вообще закрывают. Наталья стала водить сына к платному сурдопедагогу.

- Когда он увидел наш слуховой аппарат, то потерял дар речи, - вспоминает Наталья. - На занятиях ему приходилось говорил с Игнатом… в микрофон! Мне сказали, что льготный слуховой аппарат дают один раз в четыре года. Но никто не предупредил, что, если за это время результата в развитии не будет, надо принимать меры, искать причину, а не ждать, когда же все само собой заработает. Весь процесс медицинской и страховой помощи ребенку происходит формально: положен аппарат - выдали, галочку поставили. А есть ли от этого эффект? Эффекта не было.

Спустя пару лет Наталья Баева поняла, что выданный аппарат не только не помогает мальчику слышать, но порок развития усугубляется. Но в городе, да и во всей республике нет специализированной медицинской помощи. Десятки таких же, как она, матерей с плохо слышащими детьми находятся в похожей ситуации. Но Наталья больше не могла ждать. Совершенно случайно, в соцсетях , она нашла родительскую группу "МамУшки". Написала письмо, на которое ответили. А чуть позже, после долгого и детального общения, Наталье с сыном организовали поездку в Ростов-на-Дону на двухнедельный курс реабилитации в специализированном медицинском центре "МастерСлух". Здесь Игнат пройдет полное обследование и будет усиленно заниматься под наблюдением специалистов. И самое главное, ему подобрали современные цифровые слуховые аппараты, которые полностью компенсируют потерю слуха, помогут ребенку расти и развиваться.

Благотворительные фонды выделили деньги на поездку (билет только на одного человека - более 30 тысяч рублей) и проживание.

Фото: Тагир Раджавов

"Он сказал: "Мама!"

Сегодня мама и малыш счастливы.

- Когда Игнат меня первый раз окликнул не "эй", а "мама", я не знала, как благодарить врачей. Ребенок преобразился. Первый день после занятий в центре мы вернулись в гостиницу, он был наполнен эмоциями, говорил беспрерывно, мы даже устали от него в конце концов! - радуется Наталья.

Мальчик чрезвычайно занят: все время, проведенное в центре, насыщено до предела, "дорожная карта" расписана по минутам. Настройка слухового аппарата, занятия с логопедом, сурдопедагогом, сурдологом. Очень важное исследование слуха проводится даже во сне. Именно поэтому родителей детей, приезжающих в центр, просят взять с собой подушку, игрушку и одеяльце. Когда у ребенка по режиму дневной сон, специалисты тестируют реакцию мозга на звуки и ставят диагноз. Определить, как работает орган слуха с помощью объективной диагностики можно уже через две недели после рождения.

Прогнозы врачей для Игната - самые оптимистичные.

- Мы наблюдаем положительную динамику, даже скачок: Игнат прекрасно реагирует на звуки, различает их, начинает подражать речи, - рассказывает заведующая дневным стационаром, врач-сурдолог-отоларинголог, кандидат медицинских наук Елена Анохина. Теперь главная задача - закрепить успех, проводить индивидуальные занятия с логопедом, сурдопедагогом, психологом, это поможет ребенку полностью адаптироваться в социуме.

Успеть вовремя

- История Натальи и Игната - типичный пример многих и многих семей. Когда ни родители, ни врачи в глубинке не знают, что делать. А в то же время для реабилитации детей с нарушениями слуха есть все возможности: и методики, и медицинское оборудование, и совершенные слуховые аппараты, и лучшие достижения науки. Только у специализированного медицинского центра "МастерСлух" - более 30 клиник по всей стране. Часть услуг здесь оказывают по системе ОМС. К примеру, в ростовский центр, где есть дневной стационар, приезжают на реабилитацию пациенты из всех близлежащих регионов: из Краснодара, Ставрополя, Волгограда, Чечни, Кабардино-Балкарии, а также из Казани, Вологды, Калининграда, Самары, Белгорода.

И хоть мама Игната узнала об этой возможности совершенно случайно, ребенку повезло: мы сделали все максимально возможное в его ситуации, и теперь у парня отличные шансы научиться понимать речь, говорить и нормально развиваться с помощью слухового аппарата, - говорит Елена Анохина.

Представим на минуту, как развивались бы события, если бы не Натальина удача? Именно в детском возрасте идет интенсивное развитие ребенка, закладываются основы, с помощью звуков развивается речь, память и мышление. С потерей слуха малыш утрачивает один из основных каналов получения информации. Еще несколько лет - и эта потеря была бы необратима.

Чтобы наше общество было здоровым, нужно детей растить здоровыми, оказывать им помощь вовремя, чтобы они не пополняли армию инвалидов. А для этого - наладить пошаговую, понятную и доступную систему сопровождения каждого ребенка с нарушениями слуха. Участковый педиатр, заметивший проблему, должен знать, куда и как направить маленького пациента. А дальше он уже не должен "выпадать" из системы в течение всего периода своей реабилитации. Вне зависимости от степени ответственности его родителей, хотя и от семьи зависит очень многое. Молодые мамы, семьи в глубинке часто пускают дело на самотек, не знают, что делать, и опускают руки. Теряют драгоценное время, когда еще можно выправить ситуацию. Увы, возраст слухоречевого развития ограничен. В первые шесть лет формируется так называемая слуховая карта. Позднее начало реабилитации не даст желаемого эффекта. Физический слух можно компенсировать, но устная речь у него будет развита крайне плохо.

Игнату из Улан-Удэ повезло. Он сможет пойти в обычную школу, получить высшее образование, и даже имея статус инвалида по слуху, вырасти полноценным гражданином, которому комфортно жить в говорящем и слышащем обществе.

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