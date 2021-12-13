В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий

В Симферополе во время матча "Ночной хоккейной лиги" в дивизионе "Любитель 40+" скончался 63-летний игрок любительского ХК "Сарматы" Александр Фролов. Об этом сообщила пресс-служба Ночной лиги.

- На матче "Крымские волки" - "Сарматы" игроку команды Александру Фролову стало плохо, - сообщили в НХЛ. - После игровой смены на скамейке запасных он потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие в ледовом комплексе, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители на носилках перенесли Александра в машину скорой. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но по дороге в реанимацию Александр Фролов скончался - остановилось сердце настоящего хоккеиста.

"Ночная хоккейная лига" выразила свои соболезнования родным и близким хоккеиста.

В круговом турнире НХЛ в Республике Крым участвуют семь команд. В ХК "Сарматы", созданном в июле 2020 года, Александр Фролов был нападающим. В сезоне 2020/21 он забил две шайбы и сделал семь полезных передач.

В основном в составе команды "Сарматы" играют действующие и бывшие военнослужащие, предприниматели и пенсионеры.