В Волгограде новогоднее дерево предлагают напрокат

Новый вид бизнеса появился в Волгограде - напрокат предлагают елку. Лесную красавицу можно взять в аренду под залог, а после праздника вернуть обратно или же высадить в грунт. Самое главное - при этом дерево остается живым: его доставляют в кадке с землей.

- Это отличная идея! Мы не представляем встречу Нового года без хвойного аромата дома. И в праздник для нас превращается даже выбор елочки. В питомник мы поехали с мужем и дочкой, всю дорогу слушали новогодние песни. И вот сегодня елка к нам должна приехать, - говорит волгоградка Елена Репина, которую очень привлекла идея именно гуманного обращения с деревьями.

Мысль сдавать в аренду елки возникла у владельца питомника хвойных растений. Часть деревьев уже рассадили по кадкам и разместили рекламу в соцсетях. И такое ноу-хау вызвало большой интерес. Одними из первых откликнулись фотостудии и рестораны, и сосны и ели начали "разъезжаться" по ним в начале декабря.

Елку можно заказать по телефону или же посетив питомник. После заключения договора и внесения арендной и залоговой платы дерево могут доставить в удобное для клиента время. "Очень рады, что идея гуманного обращения с хвойными деревьями нашла у людей поддержку и на Новый год", - говорят в питомнике.

Живая ель в кадке обходится дороже такой же срубленной под корень. Если на елочных базарах можно приобрести сосну отечественную обыкновенную за 1200-2000 рублей, то елка в аренду выйдет минимум в пять тысяч: три тысячи за дерево и две - залог, который возвращается при ее возврате. Такие расценки - для деревца высотой до двух метров. Прокат елочки повыше - в районе семи тысяч плюс пять тысяч рублей залог. В стоимость проката также входит доставка. Выбранное дерево привезут на грузовике по адресу, а по окончании договора аренды заберут обратно. Именно этот пункт зачастую очень привлекает людей. Стандартное деревце в горшке весит около 25 килограммов. Вес экземпляров повыше доходит и до ста.

Аренда длится максимум месяц. Однако если условия не соблюдены, в возврате залога могут отказать

Лесная красавица передается по договору, в котором четко оговорены условия эксплуатации. Так, она должна стоять как можно дальше от отопительных приборов. Ей надо обеспечить влажность, например при помощи увлажнителя воздуха. Также необходим правильный полив (раз в пять дней литром воды) и специальные удобрения (их дают вместе с деревцем). Если в доме теплый пол, необходимо, чтобы кадка стояла на на подставке. А еще нужно оберегать зеленый елку от домашних животных.

Аренда длится максимум месяц. Однако если условия не соблюдены и дерево заболело из-за плохого ухода, в возврате залога могут отказать. Во время периода аренды специалисты питомника постоянно на связи. Но если что-то пойдет не так по независящим от домочадцев причинам, замена елки произойдет бесплатно.