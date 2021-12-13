Челябинку заподозрили в избиении двухмесячного младенца

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, избившей плачущего младенца. Действия подозреваемой квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

- Вечером 9 декабря в лечебное учреждение из Калининского района Челябинска поступил двухмесячный мальчик с травмами и сотрясением головного мозга, - сообщил представитель регионального следственного ведомства Владимир Шишков.

По предварительной версии СК, травмы ему нанесла мать из-за того, что он раздражал ее плачем. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

За нанесение повреждений ребенку подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы с последующем ее ограничении еще на два года.