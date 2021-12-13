Тюменцу заменили поврежденный нерв в руке нервом из ноги

Редкую операцию провели врачи тюменской областной клинической больницы №2, чтобы вернуть пациенту прежнюю подвижность и гибкость конечности.

"Мужчина повредил руку куском стекла от теплицы еще летом. Рану зашили, но потом у него начали неметь пальцы", - рассказали в департаменте здравоохранения области.

Он обошел со своей редкой проблемой немало специалистов. В ОКБ №2 его дополнительно обследовали и диагностировали повреждение срединного и локтевого нервов. Поскольку с момента травмы прошло довольно много времени, образовалась рубцовая ткань и сшить нервы обычным способом было нельзя: пришлось прибегнуть к аутотрансплантации.

В больнице с помощью микроскопа и микрохирургических инструментов выполнили замещение срединного нерва фрагментами аутотрансплантата, которым стал суральный нерв голени.