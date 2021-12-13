В Екатеринбурге полицейский делал "закладки" для улучшения статистики

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение старшему уполномоченному отдела полиции. Его подозревают в сбыте наркотиков с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий. Полицейского заключили под стражу.

По версии следствия, в начале декабря 2021 года 34-летний подозреваемый разместил "закладку" у дома на улице Сыромолотова и стал поджидать "клиента" для задержания с поличным, рассказал журналистам старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Однако задержан оказался сам полицейский. На него вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых, старшего лейтенанта задержали сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. Мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если причастность к преступлению подтвердится, оперуполномоченного уволят по отрицательным мотивам и привлекут к уголовной ответственности.

В полиции проводится служебная проверка, в ходе которой оценят руководителей подозреваемого, так как они допустили случившееся и, вероятно, вели недостаточную профилактическую работу с личным составом. Следователи СК устанавливают обстоятельства преступлений.