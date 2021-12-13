Жители каких регионов могут купить новый автомобиль

Аналитики подсчитали, какой процент российских семей может позволить себе купить недорогую новую машину. И в каких регионах уровень дохода позволяет сделать это без ущерба для кошелька.

При составлении рейтинга учитывались, в частности, следующие параметры: возможность в течение трех лет платить ежемесячный кредит на авто стоимостью около 700 тысяч рублей, оплата страховки, бензин, ТО, парковка и так далее.

"Предполагалось, что 50 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина - на прочие расходы", - говорится в сообщении РИА Новости.

Учитывались и некоторые территориальные особенности: например, для Чукотки цену брали 100-200 тысяч, так как здесь нет официальных дилеров и машину нужно доставлять из другого региона.

Так, в среднем в уходящем году в стране доля семей, для которых доступен новый недорогой автомобиль, составила 18 процентов.

Согласно исследованию, только два в двух регионах более пятидесяти процентов семей могут купить и содержать машину, не урезая прочие расходы: на Ямале таких 59,4 процента, а в Чукотском автономном округе - 52,4.

Еще в трех регионах насчитали более 40 процентов таких семей - это Магаданская и Сахалинская области, Югра.

В лидерах традиционно северные регионы. Эксперты связывают это с тем, что здесь высокие зарплаты и немалая доля семей состоит из молодых работников без детей.

Кстати, Ямал оказался наверху списка территорий, где семьи могут приобрести машину премиум-класса за 5,5 миллиона рублей - 4,5 процента (арктический регион по этому показателю обошел даже Москву, где таких набралось чуть меньше - 4,3 процента).

В 26 регионах менее десяти семей могут приобрести в кредит недорогой автомобиль и тратиться на него регулярно. Замыкают таблицу Чечня, где машина доступна лишь 3,5 процентам семей. В Ингушетии показатель равен 3,7 процентам, в Дагестане - 4,6.

Кстати

В 2021 году мировой рынок столкнулся с дефицитом машин: их производство осложнилось нехваткой некоторых деталей, в основном, электронных чипов. По прогнозу, эта ситуация изменится не ранее конца 2022-го.