Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах

От регионов получены преимущественно положительные отзывы на правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Поддержка в обществе имеется, мы ее наблюдаем, мы получаем отзывы из регионов - отзывы в целом в поддержку", - сказал он журналистам по итогам общения единороссов с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее он заявлял, что законопроект кабмина на эту тему будет рассмотрен Госдумой, как планировалось - оснований для его переноса нет. Рассмотрение в первом чтении предполагается 16 декабря.

Между тем "Единая Россия" настаивает на глубокой доработке проекта о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщал по итогам заседании фракции ее лидер Владимир Васильев.

Второй законопроект кабмина - о введении QR-кодов для поездок на поездах дальнего следования и авиарейсах - будет снят с рассмотрения Госдумы, говорил Васильев.