Ректор ВШЭ: Университеты должны стать цифровыми образовательными экосистемами

Студентам вузов нравится учиться онлайн - это дает свободу выбора: университета, программы и формата. Конечно, усиливается конкуренция между вузами. Как выиграть это соревнование?

"Пандемия вызвала высокий спрос на новые форматы обучения и связанные с ними цифровые сервисы, - отмечает ректор ВШЭ Никита Анисимов - Впервые в сферу онлайн-образования пришли серьезные инвесторы, и благодаря этому всего за год многие образовательные платформы смогли вырасти и развиться до размера цифровых гигантов".

По словам Анисимова, Россия пока отстает в области онлайн-образования. Весь российский рынок онлайн-обучения в 2020 году оценивался на уровне 60 миллиардов рублей - это меньше, чем у таких стран как США, Китай, Индия.

Но по прогнозам экспертов, уже через пару-тройку лет объем глобального рынка онлайн-образования достигнет 400 миллиардов долларов. Уже сегодня у глобальных и национальных платформ около 200 миллионов слушателей, что сопоставимо с численностью всех студентов в мире.

"За год пандемии доля преподавателей, которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения доступности качественного образования, выросла в России с 30% до 70%, - подчеркивает Анисимов. - Однако половина вузов до сих пор не смогла перейти в новый формат. Система образования пережила вынужденную быструю "лоскутную" цифровизацию".

Несмотря на все очевидные трудности и проблемы, ректор ВШЭ уверен: высшее онлайн-образование ждет большое будущее.

"Во многом университеты становятся образовательными "конструкторами", - считает Никита Анисимов. - Вуз становится экосистемой, сочетающей офлайн и онлайн дисциплины и модули, основное и дополнительное образование для разных аудиторий и разного уровня, комфортную и развивающую среду для обучения и общения. Фактически создается новый продукт, который слушатели готовы покупать и потреблять на своих условиях, в собственном ритме. Цифра - уже не будущее, а неизбежная реальность, альтернативы ей нет. Перед нами стоит серьезный вызов - необходимость совершить цифровой прорыв в высшем образовании. Для этого все вузы должны достичь полной цифровой зрелости, используя как основу решения передовых университетов, поддержанных технологическими компаниями. Преподавателям и студентам предстоит на ходу обучаться работать в онлайн-среде".