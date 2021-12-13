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13.12.2021 11:40
Рубрика: Власть

Рябков: Россия не верит на слово США и НАТО и требует гарантий безопасности

Текст: Юрий Когалов
Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, в частности не размещения в Европе систем вооружений, прежде запрещенных ДРСМД. Отсутствие реакции может привести к конфронтации. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим", - отметил дипломат. Как напомнил замминистра, в настоящее время действует односторонний мораторий на размещение средств, прежде запрещенных ДРСМД в Европе, и Москва призывает США и НАТО присоединиться к нему. Иначе Россия будет вынуждена в ответ на появление таких вооружений разместить свои средства. Пока снять этот вопрос не удается. "Ответ в лучшем случае - "вы вначале ликвидируйте системы, которые привели к распаду ДРСМД", - как будто не другие геополитические соображения подтолкнули США к выходу из Договора, - "а потом будем смотреть на что-то иное". Но уже и это не говорят, они просто не реагируют на наши предложения", - указал Рябков.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как отметил замглавы МИД РФ, в НАТО заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства, но к Североатлантическому альянсу больше нет доверия. По его словам, по косвенным признакам можно судить, что такие планы все же могут быть разработаны.

"К НАТО доверия нет в принципе. Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год - третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, связано с тем, что до сих пор все обещания, все заверения, да даже и обязательства политического свойства оказались "опрокинуты", - заявил Рябков. Как подчеркнул дипломат, Россия больше не верит натовским заверениями и в такие игры играть больше не будет.

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