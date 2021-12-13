Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности

Росреестр опроверг сообщения о якобы прекращении своей деятельности. В ведомстве уточнили, что все публикации в социальных сетях по этой тематике носят заведомо ложный характер.

"В последнее время зафиксирован ряд сообщений в социальных сетях о якобы прекращении деятельности ведомства. Публикации по этой тематике носят заведомо ложный характер", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Росреестра в Instagram.

При этом в ведомстве призвали граждан доверять информации только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.

Ранее эксперты Росреестра рассказали, в каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку по программе социальной газификации и какие тонкости нужно учесть. Отмечается, что бесплатно газифицировать можно только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То есть если у владельцев есть документы о собственности на участок и индивидуальный жилой дом. Если таких документов нет, то для участия в программе нужно сначала оформить право собственности, и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.