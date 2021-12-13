Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Исследовательский центр ВЦИОМ в преддверии Нового года опубликовал данные опроса, посвященного праздничным фильмам. Выяснилось, что больше половины граждан России - 56% - любят смотреть во время зимних каникул советские фильмы.

Еще 19% россиян выбирают для просмотра на новогодние праздники современное российское кино, 17% отдают предпочтение зарубежным фильмам.

Среди любимых картин, посвященных Новому году, наиболее часто упоминалась комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" - за нее проголосовали 33% опрошенных. 12% россиян выбрали "Один дома". По 8% набрали "Елки", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

При этом 18% соотечественников отметили, что вообще не имеют любимых новогодних фильмов.

Кроме того, исследователи спросили россиян, какой фильм они считают лучшим, снятым в нашей стране за последние годы. Тут наибольшее количество респондентов (52%) затруднились ответить, еще 20% заявили, что таких фильмов нет. 18% граждан назвали "Елки".