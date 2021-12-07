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Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок"

Новости
    07.12.2021, 08:01
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Крупнейшие российские сети кинотеатров бойкотируют восьмую часть "Ёлок", сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники на кинорынке.

Причина - в слишком скорой, по мнению владельцев сетей, онлайн-премьере комедии: она запланирована на 30 декабря, а старт театрального проката был намечен всего двумя неделями ранее - 16 декабря (ранее вообще говорилось об одновременном выходе комедии в кино и в Сети 30-го числа).

Теперь сети "Синема Парк", "Формула кино", "Киномакс", "Каро" и "Синема Стар" отказываются брать восьмые "Ёлки" в прокат, полагая, что это сделает их рекламным агентом платформы ivi (там состоится онлайн-премьера), а раннее появление фильма в интернете не позволит им собрать потенциальную выручку.

Сети отказываются от комментариев, а прокатчик ленты Megogo Distribution заявил, что "работает с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар".

В конце 2018 года вышел фильм под названием "Ёлки последние", однако (вполне предсказуемо) затем франшизу было решено продлить. В новом фильме появятся традиционные Светлаков и Ургант, а также Киркоров с Бузовой.

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