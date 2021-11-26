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Киркоров и Бузова появятся в "Ёлках"

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    26.11.2021, 14:13
Текст:   Анастасия Николаева

Певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова снялись в восьмой части комедии "Ёлки". Премьера главного российского новогоднего фильма запланирована на 16 декабря.

Ранее стало известно, что в новой части кинофраншизы снимаются неизменные Иван Ургант и Сергей Светлаков. В других ролях - Дарья Мороз, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Александр Робак, Евгений Кулик.

По словам Ольги Бузовой, она раздумывала над предложением сняться в новых "Ёлках" не дольше секунды. Она играет в фильме саму себя: прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка.

Роль Филиппа Киркорова более необычна - в одной из новелл он играет сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова.

Фото: kinopoisk.ru
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Очередные "Ёлки" снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде, Красноярске.

Первый фильм "Ёлки" вышел в 2010 году и неизменно собирал кассу, а "Ёлки Последние" должны быть стать действительно последними, но создатели "уступили настойчивым просьбам зрителей" и сняли продолжение.

Режиссеры - Антон Богданов, Василий Зоркий, Александр Лупашко, Варвара Маценова, Яков Юровицкий. Сценарий - Евгений Кулик, Евгений Балуев, Алексей Южаков, Михаил Артемьев.

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