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30.08.2021 10:51
Рубрика: Культура

В тюменском аэропорту сняли первые кадры фильма "Елки"

Текст: Екатерина Призова
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

В Тюмени проходят съемки очередного эпизода кинофраншизы "Елки". Первые кадры отсняли в бизнес-зале аэропорта Рощино: здесь поставили и украсили искусственную елку. Судя по оформлению, главная воздушная гавань области сыграет роль аэропорта Ремезов, который должен заработать в Тобольске в конце этого года.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, в котором к губернатору Александру Моору за помощью в организации съемок обращается режиссер картины Антон Богданов. Глава региона обещает подсобить, в том числе, с искусственным снегом: ведь снимать новогоднюю ленту нужно уже сейчас.

- Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях", - цитирует Богданова KP.Ru.

Правда, все секреты новой комедии автор раскрыть не готов: например, пока неизвестно, кто из старых героев появится в этой части. А вот новых персонажей, на которые создатели возлагают большие надежды, режиссер анонсировал.

Первый киноальманах новогодней серии вышел в 2010 году и стал точкой отсчета для семи фильмов. В прокате многосерийное кино собрало более шести миллиардов рублей и обеспечил себе место в топ-40 самых кассовых российских фильмов. В 2018 году вышли "Елки последние" по названию, но, как оказалась, не по факту. Восьмую часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах.

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