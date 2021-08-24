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24.08.2021 14:12
Рубрика: Культура

Продолжение фильма "Елки" снимут в Тюмени

Текст: Екатерина Призова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинофраншиза "Елки" возвращается на большие экраны. Очередную часть новогодних похождений планируют снимать, в том числе, в Тюмени. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Моор.

Фото: Наташа Четверикова/ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"
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Он разместил у себя на страницах небольшой ролик, в котором к нему с просьбой помочь в организации съемок обращается режиссер Антон Богданов. Он "попадает" на онлайн-прием к главе региона, хвалит Тюмень: четырехуровневую набережную, термальные источники и гостеприимных сибиряков. "Люди у нас, конечно, прекрасные, - соглашается Моор, - но что-то ты задумал. Давай, рассказывай".

"Задумал снимать продолжение прекрасного новогоднего фильма "Елки" и хочу России показать все красоты Тюмени. Вы же не против?" - спрашивает режиссер. Тюменский руководитель соглашается с тем, что это отличная идея и признается, что фильм "Елки" и сам любит.

Единственная претензия у будущего автора комедии к локации - отсутствие снега в сорокаградусную жару. Губернатор обещает что-то придумать, прощается с Богдановым и собирается звонить коммунальщикам….

Напомним, первый киноальманах, продюсером которого стал Тимур Бекмамбетов, вышел в 2010 году, собрал 701 миллион рублей в прокате (при бюджете 170 миллионов) и породил целую серию фильмов. Седьмую часть зрителям представили в 2018 году под символическим названием "Елки последние". Но пророческим оно не стало, и грядет продолжение - режиссерский дебют бывшего КВНщика Антона Богданова, в активе которого, среди прочих, роль в нашумевшем кинокомиксе "Майор Гром: Чумной Доктор".

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