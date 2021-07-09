"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix

Российский кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" накануне стал доступен для зарубежных подписчиков Netflix (в русском сегменте он выложен ещё два месяца назад и пользуется успехом). И старт получился весьма удачным.

По данным портала Flix Patrol, изучающего статистические данные о сервисе, экранизация комикса издательства Bubble сразу же заняла первое место в топ-10 фильмов на Netflix, обойдя по просмотрам "Варкрафт" и новинку Netflix "Улица Страха. Часть 1: 1994".

Отметим, что "Майора Грома" для Netflix перевели на 12 языков.