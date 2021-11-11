Фото: названа дата выхода новых "Елок" с Ургантом и Светлаковым

Компания Bazelevs заявила, что главные герои "Елок" - Иван Ургант и Сергей Светлаков - вернутся в кинофраншизу и появятся в восьмой части фильма.

Премьера картины состоится 30 декабря. По новой традиции, фильм одновременно появится и в кинотеатрах, и на онлайн-сервисе (в данном случае - IVI).

Подробностей касательно сюжета очередной части "Елок" компания не сообщает, однако актеры, много лет исполняющие роли друзей Бори и Жени, делятся некоторыми сведениями.

- Если кто-то и будет страдать в новых "Елках", так это мой герой Борис, который вечно угрюм и недоволен перед Новым годом. У героя Светлакова все, конечно, будет хорошо, - рассказывает Иван Ургант.

Сергей Светлаков, в свою очередь, сообщил, что юмор в нынешних "Елках" будет более дерзким, под стать актуальным событиям.

Как и предыдущие части, фильм будет состоять из нескольких новелл, которые снимали в разных городах России - Тюмени, Красноярске, Уфе, Нижнем Новгороде и других. В ролях зрителям предстоит увидеть Дарью Мороз, Анну Чиповскую, Евгения Кулика, Александра Робака, Никиту Ефремова и других. Тимур Бекмамбетов, хоть и является основателем студии Bazelevs, на этот раз не участвует в создании "Елок".

Первые "Елки" появились в декабре 2010 года. В картине в качестве камео поучаствовал тогдашний президент Дмитрий Медведев (его голос был записан в Кремле, а изображение получено с помощью компьютерной графики). Фильм лидировал в прокате и за первые выходные собрал сумму в 209 млн рублей. Следующие части выходили под Новый год с 2011 по 2018 годы. "Елки Последние" должны были стать финальным фильмов киноальманаха, но создатели заявили, что "зрители буквально завалили их сообщениями с просьбой продолжить проект".