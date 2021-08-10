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Кинотеатры договорились с WB о прокатном окне

Новости
    10.08.2021, 12:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Кинотеатры хотя бы отчасти добились своего: как сообщает Deadline, крупнейшая американская сеть AMC заключила договор с Warner Bros., в соответствии с которой в следующем году между театральными премьерами и релизом в онлайн-сервисе должно пройти не менее 45 дней. Это называется прокатным окном. До пандемии оно составляло 90 дней.

Фото: Предоставлено UPI
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Напомним, некоторые студии, включая WB, в связи с коронавирусом перешли к новой премьерной модели, выпуская ряд потенциальных блокбастеров сразу на своих стримингах. Это больно бьёт по кинотеатрам, которые и так страдают в связи с пандемийными ограничениями. В частности, сборы "Отряда самоубийц", также выпущенного на HBO Max, составляют меньше ожидаемого.

Ранее аналогичная сделка была заключена между Warner Bros. и сетью Cineworld.

Недавно у сетей кинотеатров возник большой конфликт с Disney из-за интернет-премьеры "Чёрной вдовы".

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