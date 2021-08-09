Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат

Супергеройский комедийный боевик Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет" собрал в свой первый уикэнд 324,5 млн рублей в российском прокате. Ранее сообщалось, что за стартовые два дня касса составила 153 миллиона рублей.

Общемировые сборы - 72 млн долларов, 26,5 из них заработаны в домашнем прокате, что хуже результата фильмов "Годзилла против Конга" и "Космический джем: Новое поколение" за аналогичный отрезок времени. Результат несколько хуже ожидаемого, но пока неизвестные данные по уже стартовавшим просмотрам "Миссии навылет" на HBO Max. Как сообщает THR, лента занимает второе место по популярности на сервисе, уступая новой экранизации игры Mortal Kombat.

Наша рецензия на новый "Отряд самоубийц" - здесь.

"Отряд самоубийц" оказался единственной премьерой в топ-5, что и неудивительно. Вторым идёт лидер прошлой недели, диснеевский "Круиз по джунглям", добавивший к своему заработку 120,5 миллиона (всего - 435,7).

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"Время" Шьямалана на своей третьей неделе замыкает тройку с 40,5 млн рублей (всего - 395 млн).

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Далее следуют пиксаровский "Лука" (восьмая неделя) и второй "Космический джем" (четвёртая), информирует kinobusiness.com.

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