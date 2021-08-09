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Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат

Новости
    09.08.2021, 16:13
Текст:   Козьма Лоханкин

Супергеройский комедийный боевик Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет" собрал в свой первый уикэнд 324,5 млн рублей в российском прокате. Ранее сообщалось, что за стартовые два дня касса составила 153 миллиона рублей.

Фото: WDSSPR
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Общемировые сборы - 72 млн долларов, 26,5 из них заработаны в домашнем прокате, что хуже результата фильмов "Годзилла против Конга" и "Космический джем: Новое поколение" за аналогичный отрезок времени. Результат несколько хуже ожидаемого, но пока неизвестные данные по уже стартовавшим просмотрам "Миссии навылет" на HBO Max. Как сообщает THR, лента занимает второе место по популярности на сервисе, уступая новой экранизации игры Mortal Kombat.

Наша рецензия на новый "Отряд самоубийц" - здесь.

"Отряд самоубийц" оказался единственной премьерой в топ-5, что и неудивительно. Вторым идёт лидер прошлой недели, диснеевский "Круиз по джунглям", добавивший к своему заработку 120,5 миллиона (всего - 435,7).

Фото: kinopoisk.ru
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Наша рецензия - здесь.

"Время" Шьямалана на своей третьей неделе замыкает тройку с 40,5 млн рублей (всего - 395 млн).

Рецензия - здесь.

Далее следуют пиксаровский "Лука" (восьмая неделя) и второй "Космический джем" (четвёртая), информирует kinobusiness.com.

Рецензии - здесь и здесь соответственно.

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