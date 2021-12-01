Появился трейлер восьмой части "Елок"

Кинокомпания Bazelevs опубликовала на своем YouTube-канале трейлер восьмых "Елок" (Видео - по ссылке). Новогодний фильм выходит в прокат 16 декабря.

В ролике мы видим уже привычных героев в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова, а также новых персонажей, например, Филиппа Киркорова в роли охранника. В фильме саму себя сыграла Ольга Бузова, из трейлера понятно, что в "Елках" она будет петь.

Восьмая часть франшизы, как привычно зрителям, состоит из нескольких новелл. Съемки проходили в разных городах России - Перми, Тюмени, Красноярске и других.

Напомним, в конце 2018 года вышла финальная часть новогодней серии фильмов "Елки последние". Тогда актеры и режиссер Тимур Бекмамбетов попрощались с поклонниками, однако впоследствии передумали закрывать проект и решили продолжить работу.