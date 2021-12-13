Ростуризм объявил о старте нового этапа туристического кешбэка

Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января 2022 года и завершатся 12 апреля, а отправиться в поездку по программе можно будет до 30 апреля. О начале нового, уже пятого этапа программы туристического кешбэка объявили в Ростуризме. Программа вошла в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", в следующем году на нее заложено 5 млрд рублей.

Стимулировать путешествия по России будут в "низкий" сезон. В этом период меньше ажиотажа и больше выбор гостиниц, недорогих билетов, отметили в Ростуризме. "Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха", - отметила руководитель ведомства Зарина Догузова.

В программе участвуют все регионы. По ее условиям можно забронировать тур по стране, путевку в санаторий, круиз по России или отель. Но поездка должна быть не менее чем на две ночи. Оплатить покупку нужно картой системы "Мир". На нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20% от стоимости поездки, максимум - 20 тысяч рублей. В круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня.

Как отметили в Ростуризме, туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений. Все туры будут представлены на официальном портале программы "мирпутешествий.рф". По словам Догузовой, в следующем году запланирован также осенний этап программы кешбэка. О сроках его проведения объявят дополнительно.

Программа туристического кешбэка начала действовать в России с августа 2020 года. Она сделала доступнее внутренние туры по стране. За все время программы кешбэком воспользовались более 2 млн человек. В 2021 году российские туристы купили туры по стране и забронировали гостиницы на сумму 32,4 млрд рублей. В сентябре глава Ростуризма назвала эту программу "самой яркой и действенной мерой поддержки туризма в истории современной России".

Программа повысила доступность путешествий по стране для семей с детьми. По оценке экспертов, не менее 50% туристов, воспользовавшихся основным туристическим кешбэком, приняли решение отправиться в поездки по стране только благодаря программе. Механизм кешбэка сработал на поддержку не только туротрасли, но и в целом экономики многих регионов. За счет реализации программы регионы прямо и косвенно получили приток суммарно около 70 млрд рублей в период низкого туристического сезона.

В "низкий" сезон туристов зовут со скидкой в 20% в туры на горнолыжные курорты, в термальные комплексы, СПА-отели и санатории

Вместе с тем, кешбэк помог перераспределить поток туристов с юга на другие регионы и с пиковых дат, как, например, летних каникул или Нового года, на межсезонье. Нехватку качественных отелей в России особенно в летний сезон признали в Ростуризме. Чтобы выросший спрос на путешествия по России нашел адекватное предложение в рамках нацпроекта с участием корпорации "Туризм РФ" также запустили проекты по строительству отелей, туркомплексов и обеспечивающей инфраструктуры. Для инвесторов предусмотрели льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей по ставке 3-5% годовых. К концу ноября этого года, как сообщали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, утвердили перечень первых 38 проектов с общим объемом инвестиций в 200 млрд рублей. В различных регионах за два-три года будет построено около 14 тысяч новых гостиничных номеров.

Кешбэк повысил популярность ранее мало известных направлений. Например, спросом стали пользоваться регионы Дальнего Востока, Сибири, Русский Север и Арктика. Программа кешбэка также позволила перезапустить круизный туризм. Спрос на круизы вырос на 30% по сравнению с допандемийным уровнем.

Сработает и очередной этап кешбэка, уверен президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Стимулировать туристические поездки стоит именно в межсезонье. "Нужно в этот период создавать конкурентоспособный продукт. В частности, есть Тюмень с ее термальными источниками, сочинские курорты со СПА-отелями, лед Байкала. Эти продукты могут быть конкурентами зарубежных направлений", - говорит он. Сейчас российские туристы ищут возможность отдохнуть если не в Новый год, когда цены очень высоки, то после праздников. Как раз с 18 января появится возможность подобрать путешествие со скидкой, заметил Волков.

Он добавил, что программа позволит поддержать круизный туризм. Круизы в России начинаются с конца весны. Объем таких путешествий пока невелик. Чтобы поддержать этот сектор, для круизов можно было бы сделать кешбэк круглогодичным.

В компании "Водоход" рассказали "РГ", что в рамках пятого этапа программы туристического кешбэка готовы предложить российским туристам уже в апреле-мае более 150 круизных маршрутов по России продолжительностью от трех дней. Как отметил заместитель генерального директора по развитию компании Илья Суховольский, господдержка в виде кешбэка в 20% для граждан на отдых внутри страны очень поддержит круизную отрасль в межсезонье и поможет увеличить спрос на весенние круизы, который обычно отстает от летних месяцев на 20-30%.