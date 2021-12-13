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13.12.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Ростуризм объявил сроки нового этапа программы туристического кешбэка

Текст: Евгений Гайва
Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января. Об этом объявили журналистам в Федеральном агентстве по туризму.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Артур Лебедев/ ТАСС
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Она отметила, что отправиться в поездку можно будет уже с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

В этот раз программа туристического кешбэка охватит вторую половину зимы и почти всю весну. Туристы могут забронировать туры на горнолыжные курорты, культурно-познавательные поездки и путевки в санатории. Поскольку этот период относится к "низкому" сезону, у туристов будет больше выбор отелей, отметили в Ростуризме.

В программе участвуют все регионы. По ее условиям, забронировать можно тур по стране, путевку в санаторий, круиз по России или отель. Оплатить покупку нужно картой "Мир". На нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20% от стоимости поездки, максимально - 20 тысяч рублей.

Как отметили в Ростуризме, туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений. Все предложения будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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По словам Догузовой, в следующем году запланирован также осенний этап программы кешбэка. О сроках его проведения будет объявлено дополнительно.

Программа туристического кешбэка начала действовать в России с августа 2020 года. Она сделала доступнее туры по России и помогла поддержать туротрасль.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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