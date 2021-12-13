Сенаторы рассказали, чего ждут от кабмина в 2022 году

Сотрудничество сенаторов и правительства стало по-настоящему конструктивным, считает Валентина Матвиенко. В минувшую пятницу председатель Совета Федерации провела ежегодное совещание со статс-секретарями. На нем обсудили задачи органов госвласти в следующем году.

"Мы с правительством совершенно точно на одной волне и по многим направлениям работаем уже как одна большая межведомственная команда", - констатировала спикер палаты регионов. Так, реализованы 16 из 18 поручений по итогам прошлогодней встречи. Удалось принять законы, которые расширяют господдержку семей с детьми, внедрить принципы социального казначейства, укрепить финансовую стабильность регионов.

По итогам февральской встречи сенаторов с премьером Михаилом Мишустиным разработана программа по модернизации системы медпомощи пациентам с инфекционными болезнями, утверждена "дорожная карта" оздоровления бассейна Дона. По словам Матвиенко, пока не получилось решить проблему, которая возникла после отмены налога на движимое имущество, и региональные бюджеты недополучают средства. "Мы, конечно, будем добиваться, чтобы выпадающие доходы были справедливо компенсированы", - заверила она.

Также в Совфеде считают, что штрафы для предприятий - нарушителей экологического законодательства должны стать соразмерными ущербу природе. "Здесь рубить топором тоже нельзя, потому что мы должны заботиться о росте экономики, о создании условий для бизнеса, - подчеркнула спикер СФ. - Возможно, нужны переходный период, гибкая, умная, тонкая работа правительства".

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко обратил внимание на то, что больше половины из 412 законов, которые в этом году уже подписал президент Владимир Путин, - результат общей работы с сенаторами. Кроме того, кабмин подготовил 108 официальных отзывов на предложения сенаторов. "Получить обратную связь для нас очень важно, потому что это та информация, на базе которой мы корректируем и совместные планы, и ставим задачи, которые должны быть в нашей повестке", - сказал Григоренко.

Более половины законов, подписанных в этом году президентом, - результат работы кабмина с СФ

Как пример актуального взаимодействия он привел концессию по созданию современного трамвая в Таганроге. Валентина Матвиенко отметила, что Совфед продолжит готовить предложения по модернизации общественного транспорта в регионах, но этот вопрос надо решать системно, а не единичными поставками новых трамваев, "которые будут ездить по раздолбанным рельсам".