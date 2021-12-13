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13.12.2021 19:10
Рубрика: Культура

Сериал "Контейнер" станет первым российским проектом на Apple TV+

Текст: Сусанна Альперина
Apple TV+ объявляет о том, что сериал "Контейнер" станет первым российским проектом Apple Originals - его мировая премьера состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ весной 2022 года.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Эта новость даже поважнее, чем та, чем когда мы узнали, что "Контейнер" - единственный из российских проектов прошел в престижный европейский конкурс сериалов MIPDrama, который проходит в Каннах в рамках рынков контента уже шестой год подряд (об этом я ранее писала в "РГ" и не только).

Фото: Анна Митрохина
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Почему? Потому что наши проекты на мировых фестивалях сериалов уже были. А вот на стриминговом сервисе Apple TV+ в линейке Originals - никогда. Премьера сериала "Контейнер" - это очередной шаг в стратегии Apple TV+ по выпуску международных премиальных проектов Apple Originals. В расширяющейся линейке сервиса уже представлены такие сериалы как "Тегеран" (обладатель премии International Emmy в категории "Лучший драматический сериал"); недавно вышедший корейский сериал "Доктор Брейн"; долгожданный сериал "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса; "Медленные лошади" - международный шпионский триллер с Гари Олдманом в главной роли; "Шантарам", основанный на книге-бестселлере Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли и многие другие.

Думается, что не последнюю роль в том, что наш сериал появился на престижном стриминговом сервисе, сыграла его тема. Он посвящен проблемам суррогатного материнства. Главную роль - суррогатной матери сыграла Оксана Акиньшина. В своих статьях я сравнивала "Контейнер" с "Рассказом служанки" - мировым сериальным хитом. Героиня Акиньшиной приезжает по сюжету в дом богатой семейной пары, чьего ребенка она вынашивает....

Премьера первого сезона "Контейнера" в России прошла в рамках 43-го ММКФ, в кинотеатре "Художественный". Было красиво. Проект также был в июле 2021 года на фестивале Série Series во французском Фонтенбло, собирающем лучшие европейские новинки сериалов, премьеры которых состоялась недавно, либо эти проекты находятся еще в производстве. Создатели "Контейнера" - та же команда и главное - тот же режиссер - Максим Свешников, которые снимали другой сериал "257 причин, чтобы жить". Исполнительница главной роли в нем Полина Максимова победила в номинации Best Performance на фестивале сериалов Canneseries. И это был также первый проект из России. В продвижении сериала "257 причин, чтобы жить" также немалую роль сыграла тема - он о девушке, у которой диагноз - онкология, но в ее состоянии внезапно наступает неожиданная ремиссия. И общество не готово такого человека принять.

В России и СНГ премьера сериала "Контейнер" состоялась 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. В сериале также снимались Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг. Автор сценария сериала - Алексей Ляпичев. Продюсеры - Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Михаил Ткаченко.

Между тем

Ранее писала о том, что компания российского продюсера Александра Роднянского заключила договор с Apple TV+ о том, что снимет для сервиса несколько сериалов.

Фото: Медиакорпорация Китая
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В основе этого договора право так называемого первого взгляда - first look deal. Это означает, что когда компания задумает очередной сериал, то вначале она его предложит именно этой стриминговой платформе, а уже если та откажется снимать, могут заключать партнерство с кем-то другим. Но такого рода проекты, снятые в партнерстве, отличаются от тех, которые, как сериал "Контейнер", приобретены в линейку Originals уже после того, как они были сделаны. Для России почетно еще и то, что мировая пресса откликнулась на то, что "Контейнер" появится на Start. Можно прочитать статью в Variety.

В ней делается акцент на том, что Акиньшина снималась в фильме "Превосходство Борна". Однако издание не раскрывает в своем эксклюзивном материале экономическую сторону вопроса. Напомним, что когда первый российский сериал "Лучше, чем люди" был в 2019 году приобретен в линейку оригинальных проектов Netflix, называлась сумма сделки около 1 миллиона долларов. Рискнем предположить, зная, как дорого оценивает Apple TV+ свой контент, что за "Контейнер" заплачено в разы больше.

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