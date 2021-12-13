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13.12.2021 19:02
Рубрика: Общество

Сериалом года по версии "Одноклассников" стала "Угрюм-река"

Текст: Наталья Соколова
Социальная сеть "Одноклассники" подвела свои итоги года. За лучшие фильм, сериал, шоу и трансляцию 2021 года голосовали пользователи.

В номинации "Фильм года" победила картина "Пальма", рассказывающая трогательную историю немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири "Угрюм-река", вышедшая на Первом канале. Победителем в номинации "Шоу года" второй раз подряд стал детский музыкальный проект "Ты супер!", выходящий на телеканале НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню "Родной" певицы Loboda. Среди телевизионных трансляций лучшей признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" от телеканала "МУЗ-ТВ".

Пользователи голосовали за номинантов в специальном приложении "Самый ОК!", которым за две недели воспользовались более полумиллиона пользователей. По условия опроса свой голос можно было отдать не более одного раза в сутки.

Итоги года по версии "Одноклассников"

Фильм года:

- Пальма 29%

- Последний богатырь: Корень зла 27%

- Батя 23%

- Конёк-Горбунок 17%

- Майор Гром: Чумной Доктор 5%

Сериал года:

- Угрюм-река 36%

- Преступление 18,8%

- Мир! Дружба! Жвачка! 2 18,6%

- За час до рассвета 15%

- Вампиры средней полосы 12%

Шоу года:

- Ты супер! 32%

- Голос. Юбилейный сезон 31,5%

- Дуэты 14%

- Ледниковый период 12%

- Беременна в 16 11%

Трансляция года:

- Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 37%

- Алые паруса 32%

- Вызов. Первые в космосе 16%

- Евровидение-2021 11%

- БЕТСИТИ. Кубок России по футболу 4%

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