Школьникам предложили самим придумать себе форму

Проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников (РДШ) направлен на подростков, которым не безразлично, в чем ходить. Для тех, кто "когда-то варил джинсы, а сейчас режет футболки и штампует на них оригинальные принты", - пошутила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, представляя номинации конкурса.

А их всего четыре. Будущие стилисты смогут попробовать себя в номинации "Сам себе стилист" и "Конструктор школьной формы РДШ", а будущие дизайнеры смогут проявить себя в номинации "Апсайклинг" (по-русски говоря, повторное использование вещей в новой функциональности) и "Платье мечты для ковровой дорожки". Приз победителям - участие в Неделе моды в Москве: самые удачные модели, воплощенные профессионалами, продемонстрируют звезды эстрады.

Перед тем, как приступить к выполнению конкурсных заданий всем участникам придется пройти увлекательный образовательный курс из 56 уроков, автор которого - звездный стилист Лина Дембикова. Она считает, что эти знания помогут школьникам не только красиво и уместно одеваться, но и снимут напряжение между детьми и родителями, которые не всегда способны по достоинству оценить особенности молодежной моды. К слову, стилем и дизайном интересуются не только подростки. РДШ провели эксперимент. На форум классных руководителей пригласили мастеров модного макияжа. Именно к ним выстроилась самая длинная очередь из учителей.

Вокруг конкурса уже настоящий ажиотаж. Как рассказала Плещева на пресс-конференции в ТАСС, подано больше 1500 заявок из 79 регионов России. Для затравки Дембикова придумала два варианта костюма-мерч в розовых тонах для Российского движения школьников. Моделями выступили сама Лина и Ирина Плещеева.

"Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно, у разных людей. Когда мы общаемся с ребятами, мы видим, что есть большой запрос: есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться - недорого, но стильно. Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, ты пытаешься доказать свое лидерство интеллектуальными способностями, но было бы неплохо и хорошо выглядеть", - убеждена Ирина Плещеева.

"Когда я узнал, что будет такой проект, я сказал, что, Господи, ну наконец-то! Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам школьникам не просто выглядеть красиво, выглядеть стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна, - вступил в разговор историк моды Анатоль Вовк. Он напомнил о том, что школьники Российской империи всегда носили форму. - К примеру, еще при Екатерине Второй смолянки (учащиеся знаменитого Смольного института для девочек) носили форму в зависимости от класса, разных цветов. Она могла быть коричневой и даже белой… В нашей стране школьная форма была возвеличена в ранг государственного атрибута. Это статус школьника".

Поддержала конкурс школьных дизайнеров и российская певица Наталья Подольская. По ее мнению, конкурс поможет участникам быть собой и в "толпе". "Мне очень нравится идея и формулировка "самовыражение через одежду", - сказала она. - Всем хочется быть индивидуальностями. И это просто потрясающая идея - не журить за то, не пристыдить за это, как было в мое время, а наоборот - делать из одежды самовыражение, какой-то креатив, а для кого-то в будущем, может быть, и профессию".

Имена 53 победителей конкурса будут опубликованы 9 февраля в главной группе РДШ во ВКонтакте.