Sony представила новые корпуса для PlayStation 5

Покупателям будет доступны пять новых цветов - "Черная полночь", "Космический красный", "Розовый "новая звезда", "Звездный синий" и "Галактический пурпурный". Все они соответствуют аналогичным цветам в контроллерах DualSense.

Крышки для консоли PS5 в расцветках "Черная полночь" и "Космический красный" появятся в продаже с января 2022 года в избранных розничных магазинах в следующих странах: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Испания, Португалия, Италия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Филиппины. Крышки для консоли PS5 в расцветках "Розовый "новая звезда"", "Звездный синий" и "Галактический пурпурный" также поступят в продажу в этих же странах в первой половине 2022 года.

Дату появления новых аксессуаров в России компания пока не назвала.