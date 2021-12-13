Состоялась премьера трейлера комедии Евгения Кулика о сантехниках "Два"

Новости

Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев 12:30
Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась 12:24
На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей 12:23
Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра" 12:20
Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря 12:19
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2894 новых случая COVID-19 11:48
Еще пять выделенных полос начали работать в Москве 11:45
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов 11:26
В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19 11:16
СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака" 11:12
Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году 11:12
Израиль готовит военную операцию против Ирана 11:09
Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности 10:49
В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров 10:40
Голикова: Штамм "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся россиян 10:38
В Иванове умерла заслуженная артистка РФ Ольга Раскатова 10:34
В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 13:16
Рубрика: Культура

Состоялась премьера трейлера комедии Евгения Кулика о сантехниках "Два"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Kulik Production / KION (МТС Медиа) Фото: Kulik Production / KION (МТС Медиа)
Фото: Kulik Production / KION (МТС Медиа)

Новый скетчком с Евгением Куликом, Алексеем Кривеней и Романом Маякиным о попытках невезучих сантехников разбогатеть выходит на Kion уже 23 декабря. Но создатели решили рассмешить зрителей предварительно и сегодня выпустили трейлер проекта. Первый скетч с героями Лехой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала и набрал более 1,5 млн просмотров за короткий период.

Фото: скриншрт с www.youtube.com
Солист "Руки вверх!" снял телесериал, пародирующий звезд российской эстрады

Успех пилотной серии подтолкнул авторов снять полноценный сериал. Было бы неумно не использовать тот факт, что Евгений Кулик сегодня весьма популярен. Комедийный актер, шоумен, режиссер и сценарист - Евгений Кулик еще и блогер. Его общая аудитория в соцсетях составляет более 5 миллионов подписчиков. В новом скетчкоме Кулик сыграл роль Жеки. А как актер Евгений известен по колоритным ролям в таких популярных комедийных проектах, как фильм "Я худею" и сериал "Толя-робот" режиссера Алексея Нужного, а также по сериалу "Остров". В последнее время актер сосредоточился на сценарной работе. Среди самых его заметных проектов как автора - фантастическая мелодрама "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой.

Новый сериал "Два" - это серия комедийных скетчей о двух друзьях сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Леха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. Каждое дело, сулящее напарникам легкие деньги, оборачивается полным провалом...

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря
Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах