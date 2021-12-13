Состоялась премьера трейлера комедии Евгения Кулика о сантехниках "Два"

Новый скетчком с Евгением Куликом, Алексеем Кривеней и Романом Маякиным о попытках невезучих сантехников разбогатеть выходит на Kion уже 23 декабря. Но создатели решили рассмешить зрителей предварительно и сегодня выпустили трейлер проекта. Первый скетч с героями Лехой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала и набрал более 1,5 млн просмотров за короткий период.

Успех пилотной серии подтолкнул авторов снять полноценный сериал. Было бы неумно не использовать тот факт, что Евгений Кулик сегодня весьма популярен. Комедийный актер, шоумен, режиссер и сценарист - Евгений Кулик еще и блогер. Его общая аудитория в соцсетях составляет более 5 миллионов подписчиков. В новом скетчкоме Кулик сыграл роль Жеки. А как актер Евгений известен по колоритным ролям в таких популярных комедийных проектах, как фильм "Я худею" и сериал "Толя-робот" режиссера Алексея Нужного, а также по сериалу "Остров". В последнее время актер сосредоточился на сценарной работе. Среди самых его заметных проектов как автора - фантастическая мелодрама "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой.

Новый сериал "Два" - это серия комедийных скетчей о двух друзьях сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Леха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. Каждое дело, сулящее напарникам легкие деньги, оборачивается полным провалом...