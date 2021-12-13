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Рубрика: Общество

Специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

Текст: Алексей Дуэль
Декабрь - время подготовки к Новому году. Как сделать так, чтобы этот волшебный добрый праздник не превратился в причину экологического бедствия для страны, "РГ" рассказали специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Они составили шесть простых правил, которые помогут встретить 2022 год в мире с природой и окружающей средой.
Фото: Андрей Никеричев/ Агентство "Москва" Фото: Андрей Никеричев/ Агентство "Москва"
Фото: Андрей Никеричев/ Агентство "Москва"

1. Многоразовые игрушки

Елочные гирлянды и игрушки должны служить долго, уверены экологи. Качественные светодиодные огоньки прослужат верой и правдой много лет, потребуют меньше электричества и за свой срок службы радости принесут несравнимо больше, чем одноразовое изделие непонятного происхождение, которое в лучшем случаем проработает до конца каникул. Если в доме сохранились исторические игрушки, которые вешали на елки еще родители или бабушки с дедушками, стоит использовать их. Такое ретро сейчас в моде.

Игрушки можно сделать и самим из подручных материалов: шишек, веток, цветной бумаги, оберток от конфет и шоколада, а еловые лапы - бесплатно забрать на любом официальном елочном базаре, считают в ППК РЭО. Обрезанные ветки там просто валяются под ногами.

2. Красивый стол

Первое правило - никакой одноразовой посуды, уверены в ППК РЭО. Это и не красиво, и не экологично, а перемыть тарелки после окончания застолья можно всей собравшейся компанией.

Блюда, приготовленные к обильному столу, надо рассчитать так, чтобы осталось как можно меньше недоеденного. Потому что если эти остатки и объедки выбросить на помойку, то их потом отправят на полигоны, где они будут разлагаться и выделять очень опасный газ метан. Один из парниковых, между прочим, из-за которых меняется климат. Поэтому важно не только все вкусно приготовить, но и полностью доесть. Излишками утром 1 января можно поделиться с друзьями и соседями - многие из них этому будут очень рады.

Фото: kinopoisk.ru
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Когда пойдете в магазин, постарайтесь обойтись без одноразовых пакетов и вообще свести к минимуму количество закупленной упаковки (ведь за все эти поддоны, лотки и метры пищевой пленки тоже платит покупатель, просто не всегда об этом догадывается). Не стоит брать продукты в пластике с маркировками "3" и "7". Такая тара опасна для природы и ничему, что в ней лежит, не место на новогоднем столе, считают в ППК РЭО.

3. Дресс-код

Покупать костюм, чтобы надеть его один раз - странно и неэкологично. Хотите встречать праздник во всем новом? Подберите то, что вам затем пригодиться для разных парадных и торжественных случаев. А еще лучше посмотрите в шкафу - там наверняка найдутся костюмы и платья, которые уже давно там скучают по возможности выбраться наружу.

4. Подарочные нюансы

Их ровно два: сам подарок и упаковка. Разместите список своих пожеланий для Деда Мороза в соцсети или на видном месте. Так вы избавите своих близких от мучительного поиска того, что вас точно порадует. Ну и сами старайтесь не дарить лишнего. При любых сомнениях специалисты ППК РЭО рекомендуют предпочесть денежный перевод. Как минимум, бесполезного хлама будет меньше.

Фото: Артур Лебедев/ ТАСС
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Хорошо бы обойтись без одноразовой упаковки. Альтернативой оберточной бумаге может быть ткань. Ею можно обернуть не менее красиво и эффектно, чем бумагой, украсить бантом, которые затем превратятся в ленточку и тряпочку. Рачительный хозяин наверняка найдет им применение.

5. Спецэффекты

Хлопушки - разбросанные частицы пластика, воздушные шары - зачастую неперерабатываемый пластик, бенгальские огни - металл с напылением, из-за чего он плохо поддается переработке. Альтернатива - свечи и украшения.

6. Заметаем следы

Начинать год обычно приходит с уборки после новогодней вечеринки. Мусора наверняка будет немало, поэтому его очень важно правильно рассортировать: что подходит для переработки, а что нет. И потом отнести в контейнеры для раздельного сбора отходов. В ППК РЭО уверены: кто правильно отсортирует мусор 1 января, тот весь год будет пребывать в гармонии с природой и получать удовольствие от жизни.

Кстати

Экологи отмечают, что очень части в баки для перерабатываемых отходов люди по незнанию кидают то, из чего вторичные ресурсы получить нельзя. Поэтому их надо помещать в контейнер для смешанных отходов. В хит-парад неправильно выброшенных предметов вошли:

- пищевая пленка;

- одноразовые скатерти;

- шторы для ванн;

- детские игрушки;

- упаковка из-под лекарств;

-тюбики из-под зубной пасты;

Фото: iStock
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- упаковки корма для животных;

- упаковки сыра;

- упаковки для замороженных продуктов;

- керамика, фаянс, фарфор и хрусталь;

- зеркала;

- одноразовые стаканчики и тарелки, испачканные продуктами;

- сигаретные пачки;

- пачки из-под соков.

Все эти предметы надо отправлять в бак для смешанных отходов, напоминают в ППК РЭО.

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