Специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

Декабрь - время подготовки к Новому году. Как сделать так, чтобы этот волшебный добрый праздник не превратился в причину экологического бедствия для страны, "РГ" рассказали специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Они составили шесть простых правил, которые помогут встретить 2022 год в мире с природой и окружающей средой.

1. Многоразовые игрушки

Елочные гирлянды и игрушки должны служить долго, уверены экологи. Качественные светодиодные огоньки прослужат верой и правдой много лет, потребуют меньше электричества и за свой срок службы радости принесут несравнимо больше, чем одноразовое изделие непонятного происхождение, которое в лучшем случаем проработает до конца каникул. Если в доме сохранились исторические игрушки, которые вешали на елки еще родители или бабушки с дедушками, стоит использовать их. Такое ретро сейчас в моде.

Игрушки можно сделать и самим из подручных материалов: шишек, веток, цветной бумаги, оберток от конфет и шоколада, а еловые лапы - бесплатно забрать на любом официальном елочном базаре, считают в ППК РЭО. Обрезанные ветки там просто валяются под ногами.

2. Красивый стол

Первое правило - никакой одноразовой посуды, уверены в ППК РЭО. Это и не красиво, и не экологично, а перемыть тарелки после окончания застолья можно всей собравшейся компанией.

Блюда, приготовленные к обильному столу, надо рассчитать так, чтобы осталось как можно меньше недоеденного. Потому что если эти остатки и объедки выбросить на помойку, то их потом отправят на полигоны, где они будут разлагаться и выделять очень опасный газ метан. Один из парниковых, между прочим, из-за которых меняется климат. Поэтому важно не только все вкусно приготовить, но и полностью доесть. Излишками утром 1 января можно поделиться с друзьями и соседями - многие из них этому будут очень рады.

Когда пойдете в магазин, постарайтесь обойтись без одноразовых пакетов и вообще свести к минимуму количество закупленной упаковки (ведь за все эти поддоны, лотки и метры пищевой пленки тоже платит покупатель, просто не всегда об этом догадывается). Не стоит брать продукты в пластике с маркировками "3" и "7". Такая тара опасна для природы и ничему, что в ней лежит, не место на новогоднем столе, считают в ППК РЭО.

3. Дресс-код

Покупать костюм, чтобы надеть его один раз - странно и неэкологично. Хотите встречать праздник во всем новом? Подберите то, что вам затем пригодиться для разных парадных и торжественных случаев. А еще лучше посмотрите в шкафу - там наверняка найдутся костюмы и платья, которые уже давно там скучают по возможности выбраться наружу.

4. Подарочные нюансы

Их ровно два: сам подарок и упаковка. Разместите список своих пожеланий для Деда Мороза в соцсети или на видном месте. Так вы избавите своих близких от мучительного поиска того, что вас точно порадует. Ну и сами старайтесь не дарить лишнего. При любых сомнениях специалисты ППК РЭО рекомендуют предпочесть денежный перевод. Как минимум, бесполезного хлама будет меньше.

Хорошо бы обойтись без одноразовой упаковки. Альтернативой оберточной бумаге может быть ткань. Ею можно обернуть не менее красиво и эффектно, чем бумагой, украсить бантом, которые затем превратятся в ленточку и тряпочку. Рачительный хозяин наверняка найдет им применение.

5. Спецэффекты

Хлопушки - разбросанные частицы пластика, воздушные шары - зачастую неперерабатываемый пластик, бенгальские огни - металл с напылением, из-за чего он плохо поддается переработке. Альтернатива - свечи и украшения.

6. Заметаем следы

Начинать год обычно приходит с уборки после новогодней вечеринки. Мусора наверняка будет немало, поэтому его очень важно правильно рассортировать: что подходит для переработки, а что нет. И потом отнести в контейнеры для раздельного сбора отходов. В ППК РЭО уверены: кто правильно отсортирует мусор 1 января, тот весь год будет пребывать в гармонии с природой и получать удовольствие от жизни.

Кстати

Экологи отмечают, что очень части в баки для перерабатываемых отходов люди по незнанию кидают то, из чего вторичные ресурсы получить нельзя. Поэтому их надо помещать в контейнер для смешанных отходов. В хит-парад неправильно выброшенных предметов вошли:

- пищевая пленка;

- одноразовые скатерти;

- шторы для ванн;

- детские игрушки;

- упаковка из-под лекарств;

-тюбики из-под зубной пасты;

- упаковки корма для животных;

- упаковки сыра;

- упаковки для замороженных продуктов;

- керамика, фаянс, фарфор и хрусталь;

- зеркала;

- одноразовые стаканчики и тарелки, испачканные продуктами;

- сигаретные пачки;

- пачки из-под соков.

Все эти предметы надо отправлять в бак для смешанных отходов, напоминают в ППК РЭО.