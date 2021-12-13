Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов

Выведение спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" на целевую орбиту с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров будет обеспечено за счёт пяти включений маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М".

Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя "Протон-М" до отделения космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов 50 минут, для "Экспресс-АМУ3" - 18 часов 7 минут.

"Протон-М", который вывел на орбиту разгонный блок с двумя спутниками связи "Экспресс", стартовал с космодрома Байконур в 15.07 мск. Все этапы полёта (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме. Как рассказали в Роскосмосе, спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты "Протон-М" использовалась типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения. Трасса обеспечивает наклонение опорной орбиты 51,55°.

Спутники долетят до места назначения с помощью собственных двигательных установок. Для "Экспресса-АМУ7" это займет не более 56 суток, а для "Экспресса-АМУ3" - до 59 суток, - сообщает РИА Новости.

Это был второй старт тяжелого "Протона" в 2021 году.

Космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.