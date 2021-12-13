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13.12.2021 19:53
Рубрика: Общество

Средняя температура в России выросла на 3,2 градуса

Текст: Алексей Дуэль
Глобальное изменение климата привело к росту средней температуры на территории России за год на 3,2 градуса. Такие данные приведены в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году". Документ представлен Минприроды, анализ материалов и научно-техническое сопровождение доклада выполнили ученые МГУ имени М.В. Ломоносова.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Доклад - это основа для формирования и проведения государственной политики в области экологического развития и разработки мер, направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду", - сказал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, изучить все 900 страниц доклада будет полезно не только профессионалам, но и обычным гражданам. Как минимум, можно будет узнать об экологической обстановке в своем регионе.

Уровень загрязнения воздуха в 2020 году был признан "высоким" и "очень высоким" в 34 городах с населением 9,6 млн человек. В предыдущем году городов с таким состоянием воздуха было 40.

Объем образованных промышленных и коммунальных отходов составил 7 млрд тонн, что на 10,3% меньше, чем в базовом периоде. Сточных вод стало меньше почти на 6%.

Лесные пожары 2020 года затронули площадь в 9 млн га, следует из доклада. В первые сутки были ликвидированы 74,5% возгораний. За этот период было выявлено 26 тыс. случаев нарушения лесного законодательства (на 29% меньше, чем годом ранее). От очагов вредителей удалось очистить 230 тыс. га леса.

Фото: Александр Щербак/ РИА Новости
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Среднегодовая температурная аномалия по России в 2020 году составила +3,2 градуса. В том числе зима в среднем была теплее нормы на 5 градусов. При этом количество выпавших осадков превысила норму на 6%. В результате зафиксирована ровно тысяча опасных природных явлений, в 2019 году их было на 97 штук меньше.

За отчетный год российские ученые опубликовали почти 12 тысяч отчетов об исследованиях, касающихся охраны окружающей среды. Рост по сравнению с базовым периодом составил 11,7%, а относительно 2010 года их число увеличилось на 887%.

"На страницах доклада можно узнать, как обстоят дела в стране с состоянием воздуха, отходами, водой, лесами, биоразнообразием, минерально-сырьевыми ресурсами, как изменился климат за год, какие научные исследования ведутся, как реализуются государственные программы в сфере окружающей среды и какие мероприятия проводятся в стране для улучшения и охраны окружающей среды", - резюмировал Александр Козлов.

Общество Экология Правительство Минприроды Климат на Земле

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